Il Comune di Sant’Anastasia, diffida l’Anas per la mancata pulizia delle aree di sua competenza, avvisando che farà ricorso alle vie legali in caso di mancato intervento che garantisca la sicurezza pubblica. Negli anni scorsi, infatti, sono stati molteplici gli incendi estivi delle sterpaglie nei pressi degli svincoli e lungo le carreggiate delle strade statali che ricadono nel territorio. Situazione che il sindaco Carmine Esposito e l’assessore all’Ambiente, Ciro Pavone, evidenziano nella diffida indirizzata all’Anas, sottolineando che le aree di competenza della società sono “completamente abbandonate”, generando rischi igienico-sanitari e “un pericolo per la sicurezza dei cittadini, con il rischio di incendi”.

Esposito e Pavone, inoltre, sottolineano di aver appurato “l’assoluta insussistenza di attività volte alla manutenzione dei suddetti luoghi, come la scerbatura della vegetazione e la raccolta dei rifiuti”, e chiedono all’Anas di intervenire entro 10 giorni.