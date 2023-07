Nel pomeriggio di oggi si è verificata una tragica vicenda a Torre Annunziata, dove un uomo di 72 anni, G.D.G., imparentato con membri del clan Gionta e costretto su una sedia a rotelle a causa di una grave disabilità, si è tuffato nel porto sfidando il forte caldo estivo. Purtroppo, dopo aver iniziato a nuotare, l’uomo ha accusato un malore e non è stato possibile salvarlo. Il personale della Guardia Costiera oplontina, coadiuvato dai carabinieri della stazione di Torre Annunziata, è intervenuto immediatamente sulla scena.

Secondo testimoni presenti, G.D.G. ha deciso di tuffarsi nel mare nonostante la sua condizione di disabilità e le temperature elevate. Tuttavia, poco dopo aver iniziato a nuotare, l’uomo ha avuto un improvviso malore. Nonostante i soccorsi prontamente forniti dalla Guardia Costiera e dai carabinieri, non è stato possibile salvare la sua vita. La salma è stata posta a disposizione della Procura di Torre Annunziata, che ha aperto un’inchiesta per indagare sulle circostanze della tragedia e valuterà se eseguire un’autopsia per determinarne le cause esatte della morte.

Questa triste vicenda mette in luce la complessità e le sfide che le persone con disabilità devono affrontare quotidianamente. La disabilità può rendere ancora più difficile prendere decisioni informate e valutare i rischi associati a determinate azioni. È importante che la società offra sostegno e assistenza adeguata alle persone con disabilità, garantendo un ambiente sicuro e inclusivo.

Le autorità locali e gli enti competenti dovrebbero anche considerare l’importanza di fornire servizi di supporto e opportunità di socializzazione per le persone con disabilità, al fine di promuovere una migliore qualità di vita e prevenire situazioni tragiche come quella avvenuta oggi.