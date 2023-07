Oggi pomeriggio a Bacoli, nel Napoletano, si è verificato un episodio di caos quando un uomo di 32 anni, affetto da disturbi psichici, è andato fuori controllo all’interno di un bar. L’uomo ha distrutto il locale con un bastone e successivamente ha affrontato i carabinieri della stazione locale, che erano intervenuti sul posto, brandendo cartelli stradali strappati a mani nude. L’uomo, residente nella zona e senza precedenti penali, ha anche tentato di investire i militari con la propria auto prima di fuggire. È iniziato un inseguimento lungo circa 6 chilometri, al quale hanno partecipato altre tre gazzelle dei carabinieri. Fortunatamente, l’uomo è bloccato e ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Questo incidente ha messo in evidenza la complessità delle situazioni in cui individui con disturbi psichici possono manifestare comportamenti pericolosi per sé stessi e per gli altri. È fondamentale che le autorità e i servizi sanitari si occupino della gestione e della cura di tali individui, al fine di prevenire situazioni di violenza e garantire la sicurezza della comunità.