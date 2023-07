Durante la notte, intorno alle 3:00, i carabinieri della pattuglia mobile di zona di Bagnoli sono intervenuti in via Giustiniano, a Napoli, in seguito a un incendio che ha danneggiato una Fiat 500L parcheggiata in strada. Il veicolo risulta intestato a una donna di 47 anni, la cui identità non è resa pubblica ma che sarebbe incensurata. Le fiamme sono prontamente spente dai vigili del fuoco intervenuti sul posto. Al momento, le autorità stanno conducendo le indagini per determinare la dinamica dell’incendio e la sua matrice. Sono ancora sconosciute le cause che hanno portato all’incendio del veicolo.

Gli inquirenti cercheranno di raccogliere prove e testimonianze per fare luce sull’accaduto. Saranno esaminati i danni alla Fiat 500L e verranno valutate tutte le eventuali circostanze che potrebbero aver contribuito all’incendio. La proprietaria del veicolo potrebbe essere interrogata per fornire informazioni utili alle indagini.