Con la fine di luglio, si avvicina la conclusione dell’intenso caldo estivo e delle violente grandinate che hanno caratterizzato le ultime settimane. L’ultimo fine settimana del mese vedrà ancora qualche timido tentativo di caldo nordafricano in alcune regioni meridionali d’Italia, ma le temperature si abbasseranno gradualmente. Nel frattempo, le proiezioni per agosto suggeriscono un’estate mediterranea, soleggiata e relativamente mite. Scopriamo nel dettaglio le previsioni meteo per i prossimi giorni.

Nelle prossime ore, il tempo sarà generalmente soleggiato, con alcune nubi al Nord e possibili acquazzoni pomeridiani sulle Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale, specialmente nella zona ligure. Le temperature massime saranno ancora elevate, raggiungendo i 37°C in Sardegna e i 36°C in Sicilia, mentre in Puglia e Basilicata si attesteranno sui 34°C. Il resto del Paese godrà di valori più freschi e gradevoli.

Durante l’ultimo fine settimana di luglio, l’anticiclone nordafricano farà un timido ritorno, portando nuovamente il termometro fino a 39°C nelle Isole Maggiori. Al Centro e al Sud, il tempo sarà stabile e soleggiato, mentre al Nord si prevede l’arrivo di un veloce fronte freddo instabile che potrebbe portare piogge.

L’inizio di agosto vedrà un leggero calo delle temperature, anche nelle regioni meridionali. Al Nord, ci saranno ancora alcune occasioni per piogge, mentre al Centro si prevedono venti sostenuti da Ovest che contribuiranno a mitigare il caldo.