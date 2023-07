Tipologia Concorso Tipologia Contratto Assunzione Posti 9 Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 49 del 30-06-2023 Sintesi: UNIVERSITA’ DI PISA CONCORSO (Scad. 31-07-2023) Procedura di selezione per la copertura di nove posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti. … Ente: UNIVERSITA’ DI PISA Regione: TOSCANA Provincia: PISA Comune: PISA Data di inserimento: 30-06-2023 Data Scadenza bando 31-07-2023

UNIVERSITA’ DI PISA

CONCORSO (Scad. 31-07-2023)

Procedura di selezione per la copertura di nove posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.

E’ indetta la procedura di selezione per nove posti di

ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3,

lettera b) della legge n. 240/2010 (testo previgente rispetto alle

modifiche apportate dal decreto-legge n. 36/2022 come convertito)

come di seguito indicato:

codice selezione RIC2023b7_A1 – Dipartimento di chimica e

chimica industriale – settore concorsuale 03/B1 – Fondamenti delle

scienze chimiche e sistemi inorganici – settore

scientifico-disciplinare CHIM/03 – Chimica generale e inorganica, un

posto;

codice selezione RIC2023b7_A2 – Dipartimento di civilta’ e

forme del sapere – settore concorsuale 11/A3 – Storia contemporanea –

settore scientifico-disciplinare M-STO/04 – Storia contemporanea, un

posto;

codice selezione RIC2023b7_A3 – Dipartimento di economia e

management – settore concorsuale 13/A1 – Economia politica – settore

scientifico-disciplinare SECS-P/01 – Economia politica, un posto;

codice selezione RIC2023b7_A4 – Dipartimento di economia e

management – settore concorsuale 13/C1 – Storia economica – settore

scientifico-disciplinare SECS-P/04 – Storia del pensiero economico,

un posto;

codice selezione RIC2023b7_A5 – Dipartimento di ingegneria

dell’informazione – settore concorsuale 09/E3 – Elettronica – settore

scientifico-disciplinare ING-INF/01 – Elettronica, un posto;

codice selezione RIC2023b7_A6 – Dipartimento di ingegneria

dell’informazione – settore concorsuale 09/F1 – Campi

elettromagnetici – settore scientifico-disciplinare ING-INF/02 –

Campi elettromagnetici, un posto;

codice selezione RIC2023b7_A7 – Dipartimento di scienze della

terra – settore concorsuale 04/A1 – Geochimica, mineralogia,

petrologia, vulcanologia, georisorse e applicazioni – settore

scientifico-disciplinare GEO/09 – Georisorse minerarie e applicazioni

mineralogico-petrografiche per l’ambiente ed i beni culturali, un

posto;

codice selezione RIC2023b7_A8 – Dipartimento di scienze

politiche – settore concorsuale 13/A1 – Economia politica – settore

scientifico-disciplinare SECS/P-01 – Economia politica, un posto;

codice selezione RIC2023b7_A9 – Dipartimento di scienze

politiche – settore concorsuale 14/A1 – Filosofia politica – settore

scientifico-disciplinare SPS/01 – Filosofia politica, un posto.

Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere

presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando

l’applicazione informatica dedicata, disponibile alla seguente

pagina: https://pica.cineca.it/unipi/ric2023b7

Il testo integrale del bando di cui al presente avviso e’

consultabile sul sito dell’Universita’ di Pisa:

https://bandi.unipi.it/public/Bandi?type=RIC

La scadenza per la presentazione delle domande e’ fissata alle

ore 13,00 del 31 luglio 2023.

Tipologia Concorso Tipologia Contratto Assunzione Posti 12 Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 50 del 04-07-2023 Sintesi: ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA CONCORSO (Scad. 03-08-2023) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dodici posti di funzionario di amministrazione V livello, a tempo indeterminato e pieno. … Ente: OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI CAPODIMONTE – NAPOLI Regione: CAMPANIA Provincia: NAPOLI Comune: NAPOLI Data di inserimento: 04-07-2023 Data Scadenza bando 03-08-2023

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

CONCORSO (Scad. 03-08-2023)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dodici posti di funzionario di amministrazione V livello, a tempo indeterminato e pieno.

L’«Istituto nazionale di astrofisica», con sede a Roma, nel viale

del Parco Mellini n. 84, ha indetto concorso pubblico, per titoli ed

esami, ai fini della copertura, per le esigenze dell’«Istituto

nazionale di astrofisica», di dodici posti di funzionario di

amministrazione, quinto livello professionale, con contratto di

lavoro a tempo indeterminato e regime di impegno a tempo pieno,

secondo i profili definiti nel prospetto allegato al relativo bando,

in attuazione di quanto previsto dal «Piano integrato di attivita’ e

organizzazione dell’istituto nazionale di astrofisica per il triennio

2023-2025», approvato dal Consiglio di amministrazione con delibera

del 31 marzo 2023, n. 19.

Il bando di concorso, con i relativi allegati, sara’ pubblicato,

nella medesima data di pubblicazione del presente avviso, sul sito

web dell’istituto nazionale di astrofisica, al seguente indirizzo

«www.inaf.it», sezione «Lavora con noi», sottosezione «Amministrativi

a tempo indeterminato».

La domanda di ammissione alla procedura concorsuale, redatta

secondo le modalita’ indicate nel bando di concorso e corredata di

tutta la documentazione necessaria, dovra’ essere inoltrata, a pena

di esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a

quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,

fermo restando che, qualora la scadenza del predetto termine coincida

con un giorno festivo, la stessa verra’ differita al giorno

immediatamente successivo non festivo.

Tipologia Concorso Tipologia Contratto Assunzione Posti 50 Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 50 del 04-07-2023 Sintesi: UNIVERSITA’ «LA SAPIENZA» DI ROMA CONCORSO (Scad. 03-08-2023) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinquanta posti di categoria C, a tempo indeterminato, area amministrativa, per le aree dell’amministrazione centra … Ente: UNIVERSITA’ LA SAPIENZA DI ROMA Regione: LAZIO Provincia: ROMA Comune: ROMA Data di inserimento: 04-07-2023 Data Scadenza bando 03-08-2023

UNIVERSITA’ «LA SAPIENZA» DI ROMA

CONCORSO (Scad. 03-08-2023)

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinquanta posti di categoria C, a tempo indeterminato, area amministrativa, per le aree dell’amministrazione centrale/dipartimenti/facolta’.

E’ indetto concorso pubblico, per esami, a cinquanta posti di

categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, a tempo

indeterminato, per le esigenze delle aree dell’amministrazione

centrale/dipartimenti/facolta’ di Sapienza Universita’ di Roma –

Codice concorso: 50/C/AMMINISTRATIVI-2023.

La domanda generale di ammissione alla procedura concorsuale di

cui sopra, dovra’ essere presentata secondo la modalita’ prevista dal

bando stesso, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal

giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale

«Concorsi ed esami».

Il bando relativo al concorso pubblico, per esami, sara’ reso

disponibile sul sito istituzionale di Ateneo: https://www.uniroma1.it

– sezione Concorsi – Personale tecnico-amministrativo – Bandi di

concorso personale TAB Dirigenti e Tecnologi.