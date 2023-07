Tipologia Concorso Tipologia Contratto Assunzione Posti 9 Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 45 del 16-06-2023 Sintesi: AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE UMBRIA 1 – PERUGIA AVVISO Avviamento numerico a selezione, riservato alle categorie protette di cui all’art. 8 della legge n. 68/1999, per la copertura di nove posti di vari profili professionali, … Ente: AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE UMBRIA 1 Regione: UMBRIA Provincia: PERUGIA Comune: TODI Data di inserimento: 16-06-2023 Data Scadenza bando 16-07-2023

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE UMBRIA 1 – PERUGIA

AVVISO

Avviamento numerico a selezione, riservato alle categorie protette di cui all’art. 8 della legge n. 68/1999, per la copertura di nove posti di vari profili professionali, a tempo pieno ed indeterminato.

Si rende noto che ARPAL Umbria – Agenzia regionale politiche

attive lavoro, sezione collocamento mirato, procedera’ alla

pubblicazione degli avvisi di avviamento numerico a selezione di

soggetti iscritti nelle liste di cui all’art. 8 (disabili), della

legge n. 68/1999, nell’ambito territoriale provinciale di Perugia,

per la copertura di sei posti di operatore tecnico videoterminalista

e di due posti di operatore tecnico manutentore, con rapporto di

lavoro a tempo pieno ed indeterminato e di avviamento numerico e

selezione di soggetti iscritti nelle liste di cui all’art. 18

(categorie protette), della legge n. 68/1999, nell’ambito

territoriale provinciale di Perugia, per la copertura di un posto di

operatore tecnico accalappiatore, con rapporto di lavoro a tempo

pieno ed indeterminato, per questa Azienda USL Umbria 1, ai sensi di

quanto disposto dalla legge n. 68/1999.

I soggetti interessati dovranno inoltrare le domande di

partecipazione all’ARPAL Umbria successivamente alla pubblicazione

dei relativi avvisi nel portale istituzionale della medesima Agenzia.

Il presente avviso viene pubblicato ai sensi di quanto disposto

dall’art. 32, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9

maggio 1994, n. 487.

AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E.S.U. DI PADOVA

CONCORSO (Scad. 19-07-2023)

Concorso pubblico, per soli esami, con eventuale preselezione, per la copertura di tre posti di collaboratore manutentore, area degli operatori esperti, a tempo pieno ed indeterminato, di cui due riservati ai volontari delle Forze armate.

Si rende noto che e’ indetto concorso pubblico, per soli esami,

con eventuale preselezione, per la copertura a tempo pieno ed

indeterminato di tre posti di collaboratore manutentore, di cui un

posto nell’ambito «Elettricista» e due posti nell’ambito «Idraulico»,

ex categoria giuridica B – Area degli operatori esperti C.C.N.L.

Funzioni locali, di cui due riservati ai militari volontari congedati

senza demerito.

I candidati dovranno produrre la domanda di partecipazione al

concorso esclusivamente tramite procedura telematica, sul Portale del

reclutamento «InPA», disponibile all’indirizzo internet

https://www.inpa.gov.it

Non verranno pertanto prese in considerazione domande trasmesse

in forma diversa da quella telematica.

Termine di scadenza per la presentazione della domanda: il giorno

19 luglio 2023.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i

requisiti e delle modalita’ di presentazione relativi alla procedura

concorsuale, e i relativi allegati, sono pubblicati e possono essere

visionati e scaricati: a) sul Portale del reclutamento «InPA»

disponibile all’indirizzo internet https://www.inpa.gov.it cercando

nella banca dati le selezioni dell’A.R.D.S.U. – ESU di Padova; b) sul

sito internet istituzionale dell’ESU di Padova https://www.esu.pd.it/

nella sezione «Amministrazione trasparente» alla sottosezione «Bandi

di concorso».

Per eventuali ulteriori informazioni, rivolgersi al settore

Organizzazione e personale dal lunedi’ al venerdi’ dalle ore 9,00

alle ore 13,00 telefonando al numero 049.82.35.653-654, oppure

scrivendo all’indirizzo di posta elettronica risorse.umane@esu.pd.it

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’

CONCORSO (Scad. 20-07-2023)

Selezioni pubbliche, per titoli e prova-colloquio, per la copertura di sette posti di vari profili professionali, a tempo determinato della durata di due anni, per varie strutture.

Sono indette selezioni pubbliche, per titoli e prova-colloquio,

per l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di

due anni, di personale con i profili e le destinazioni sotto

indicati:

una unita’ di collaboratore tecnico enti di ricerca – VI

livello professionale – presso il Dipartimento sicurezza alimentare,

nutrizione e salute pubblica veterinaria – codice concorso: TD CTER

SANV 2023 02;

una unita’ di tecnologo – III livello professionale – presso il

Centro nazionale trapianti – codice concorso: TD TEC CNT 2023 01;

due unita’ di collaboratore di amministrazione – VII livello

professionale – presso il Centro nazionale sangue – Area

amministrativa – codice concorso: TD CA CNS 2023 01;

una unita’ di tecnologo – III livello professionale – presso il

Centro nazionale sangue – Area amministrativa – codice concorso: TD

TEC CNS 2023 02;

una unita’ di collaboratore tecnico enti di ricerca – VI

livello professionale – presso il Centro nazionale sangue – Area

sistemi ispettivi – codice concorso: TD CTER CNS 2023 02;

una unita’ di tecnologo – III livello professionale – presso il

Centro nazionale sangue – Area sistemi ispettivi – codice concorso:

TD TEC CNS 2023 03.

I bandi delle selezioni sopra citate sono disponibili presso il

sito web dell’Istituto all’indirizzo http://www.iss.it/_nell’area

«Bandi di concorso» e nella piattaforma selezionionline.iss.it ove e’

possibile presentare domanda di partecipazione in formato elettronico

compilando il «modulo di domanda» presente nell’applicazione stessa,

con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio

di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello di

pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

IBERA UNIVERSITA’ DI LINGUE E COMUNICAZIONE IULM DI MILANO

CONCORSO (Scad. 20-07-2023)

Procedura di selezione per la copertura di quattro posti di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, per vari settori concorsuali e Facolta’.

La Libera Universita’ di Lingue e Comunicazione IULM ha bandito

una procedura di selezione pubblica per il reclutamento di quattro

ricercatori a tempo determinato (contratto senior) per lo

svolgimento, a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera

b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di attivita’ di ricerca e di

didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti,

mediante stipula di contratto di lavoro subordinato a tempo

determinato, di durata triennale.