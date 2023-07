Tipologia Concorso Tipologia Contratto Assunzione Posti 3 Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 46 del 20-06-2023 Sintesi: AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA CONCORSO (Scad. 20-07-2023) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico di medicina d’emergenza e urgenza, per la S.C. MECAU. … Ente: A.T.A.P. S.P.A. AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI PUBBLICI DELLE PROVINCE DI BIELLA E VERCELLI Regione: PIEMONTE Provincia: BIELLA Comune: BIELLA Data di inserimento: 20-06-2023 Data Scadenza bando 20-07-2023

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA

CONCORSO (Scad. 20-07-2023)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico di medicina d’emergenza e urgenza, per la S.C. MECAU.

E’ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la

copertura di tre posti di dirigente medico di medicina d’emergenza e

urgenza da destinare alla S.C. Mecau presso l’Azienda sanitaria

locale di Biella.

Requisiti richiesti: laurea in medicina e chirurgia e

abilitazione all’esercizio della professione medico chirurgica;

iscrizione nell’albo dell’ordine dei medici. L’iscrizione al

corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione

europea consente la partecipazione alla selezione fermo restando

l’obbligo dell’iscrizione nell’albo in Italia prima dell’assunzione

in servizio; specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o

in disciplina riconosciuta equipollente/affine dalle vigenti

disposizioni (in alternativa, iscrizione a partire dal terzo anno del

corso di formazione specialistica nella specifica disciplina oggetto

del concorso). I candidati di cui al presente punto, se idonei

saranno iscritti in una graduatoria separata che potra’ essere

utilizzata subordinatamente al conseguimento del titolo di

specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici gia’

specialisti alla data di scadenza del presente bando.

Il testo integrale del bando e’ pubblicato nel Bollettino

Ufficiale della Regione Piemonte n. 23 dell’8 giugno 2023

consultabile nel seguente sito: http://www.regione.piemonte.it/ (alla

voce Bollettino Ufficiale).

Modalita’ di presentazione della domanda mediante procedura

on-line entro le ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla

data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -,

mediante accesso al sito https://aslbi.iscrizioneconcorsi.it/

accedendo alla pagina di registrazione. Il diario delle prove e la

sede di svolgimento delle stesse, (nonche’ qualsiasi altra modalita’

relativa alle modalita’ di svolgimento delle prove concorsuali)

saranno pubblicate, con invio di comunicazione al domicilio, sul sito

internet dell’A.S.L. BI di Biella (http:www.aslbi.piemonte.it) nella

sezione Lavora con noi/Concorsi, alla voce «Concorso pubblico a n. 1

posto di Dirigente Medico di Medicina d’Emergenza e Urgenza da

destinare alla S.C. MECAU»

Sia l’indirizzo PEC, che l’indirizzo e-mail (per i candidati non

in possesso della PEC) devono essere obbligatoriamente riconducibili,

univocamente, al candidato.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi

dell’A.S.L. Bi di Biella, via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 –

Ponderano (BI) (tel. 015/1515-3417-3738), tutti i giorni dal lunedi’

al venerdi’ dalle 9,30 alle 12,00 oppure su sito internet

www.aslbi.piemonte.it/Lavora con noi alla voce concorsi, nel quale

viene pubblicato integralmente il presente avviso.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE BERGAMO EST DI SERIATE

CONCORSO (Scad. 20-07-2023)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di coadiutore amministrativo senior, area degli operatori, ruolo amministrativo, a tempo indeterminato.

In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale e’

indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di

quattro posti del profilo professionale del ruolo amministrativo –

coadiutore amministrativo senior – area degli operatori, a tempo

indeterminato.

Le domande di partecipazione al concorso pubblico dovranno essere

prodotte, pena esclusione, esclusivamente tramite procedura

telematica, presente nel sito

https://asst-bergamoest.iscrizioneconcorsi.it e dovranno essere

presentate entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla

data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il testo integrale del concorso e’ pubblicato nel Bollettino

Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) n. 22 – Serie Avvisi e

Concorsi – del 31 maggio 2023 ed e’ consultabile sul sito web

dell’Azienda all’indirizzo: www.asst-bergamoest.it e nel sito

https://asst-bergamoest.iscrizioneconcorsi.it

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA

CONCORSO (Scad. 20-07-2023)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo indeterminato.

E’ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per

l’assunzione a tempo indeterminato di quattro posti di tecnico

sanitario di laboratorio biomedico, appartenenti all’area dei

professionisti della salute e dei funzionari, ruolo sanitario,

professioni tecnico sanitarie.

Il bando integrale relativo al concorso pubblico e’ pubblicato

nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 23 del 7 giugno

2023 e sara’ disponibile sul sito: https://www.asst-cremona.it

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno

rivolgersi alla SC Gestione e sviluppo delle risorse umane

dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di Cremona – viale

Concordia n. 1 – 26100 Cremona – tel. 0372/405430 – 0372/405469 –

orario per il pubblico: dal lunedi’ al giovedi’ dalle ore 13,30 alle

ore 15,30; il venerdi’ dalle ore 10,00 alle ore 12,00 oppure presso

l’Ospedale Oglio Po – via Staffolo n. 51 – 26040 Vicomoscano di

Casalmaggiore (CR) – tel. 0375/281495 – orario per il pubblico: dal

lunedi’ al giovedi’ dalle ore 13,30 alle ore 15,30; il venerdi’ dalle

ore 10,00 alle ore 12,00.

Scadenza del termine: trentesimo giorno successivo alla data di

pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA

CONCORSO (Scad. 20-07-2023)

Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo indeterminato, per varie aziende sanitarie.

E’ indetto concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per

la copertura a tempo indeterminato di tre posti nel profilo

professionale di tecnico sanitario di laboratorio biomedico – area

dei professionisti della salute e dei funzionari di cui un posto per

le esigenze dell’Azienda USL di Bologna, un posto per le esigenze

dell’Istituto ortopedico Rizzoli e un posto per le specifiche

esigenze del servizio immunoematologia e medicina trasfusionale e del

servizio di anatomia patologica dell’Azienda USL di Imola

Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti

prescritti, scade il trentesimo giorno successivo, non festivo, alla

data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e

delle modalita’ di partecipazione al concorso, e’ pubblicato nel

Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 14 giugno 2023.

Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del

pubblico concorso congiunto, gli interessati potranno collegarsi ai

siti istituzionali delle Aziende coinvolte http://www.ior.it/

http://www.ausl.bologna.it/ e http://www.ausl.imola.bo.it/ nella

sezione concorsi, dopo la pubblicazione del bando nella Gazzetta

Ufficiale.

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 3 DI ROMA

CONCORSO (Scad. 20-07-2023)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di medicina legale, a tempo pieno ed indeterminato.

In esecuzione della deliberazione n. 137 del 7 febbraio 2023 e’

indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti, a

tempo pieno ed indeterminato, di dirigente medico – area della

medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di medicina legale,

per le esigenze dell’ASL Roma 3.

Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti di

ammissione previsti dal bando integralmente pubblicato sul B.U.R.

Lazio e sul sito istituzionale aziendale.

Il termine per la presentazione delle domande da inoltrare

esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito

aslroma3.concorsismart.it – scade il trentesimo giorno successivo a

quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed

esami».

Il testo integrale del bando del concorso pubblico, per titoli ed

esami, per 2 posti, a tempo pieno ed indeterminato di dirigente

medico – area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di

medicina legale, per le esigenze dell’ASL Roma 3 e’ stato pubblicato

sul B.U.R.L. n. 47 del 13 giugno 2023.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Risorse umane

dell’Azienda U.S.L. Roma 3, via Casal Bernocchi n. 73 – tel.

0656487532-7910-7551.