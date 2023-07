Tipologia Concorso Tipologia Contratto Assunzione Posti 7 Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 47 del 23-06-2023 Sintesi: HUMANITAS UNIVERSITY DI PIEVE EMANUELE CONCORSO (Scad. 23-07-2023) Procedure di selezione per la copertura di sette posti di ricercatore, per vari settori concorsuali … Ente: HUMANITAS UNIVERSITY Regione: LOMBARDIA Provincia: MILANO Comune: MILANO Data di inserimento: 23-06-2023 Data Scadenza bando 23-07-2023

HUMANITAS UNIVERSITY DI PIEVE EMANUELE

CONCORSO (Scad. 23-07-2023)

Procedure di selezione per la copertura di sette posti di ricercatore, per vari settori concorsuali

Si comunica che Humanitas University ha attivato varie procedure

selettive ai sensi dell’art. 14, comma 6-terdecies, del decreto-legge

36/2022, finalizzate alla copertura delle seguenti posizioni:

Parte di provvedimento in formato grafico

I bandi sono disponibili sui siti web dell’Ateneo:

https://www.hunimed.eu/it/lavora-con-noi del Ministero

dell’universita’ e della ricerca: https://bandi.miur.it e dell’Unione

europea: https://ec.europa.eu/euraxess

Le domande di ammissione devono essere presentate tramite il

sistema PICA: https://pica.cineca.it/login seguendo le modalita’ di

compilazione e presentazione indicate nel bando.

Le domande devono essere inviate entro trenta giorni, che

decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del

presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana –

4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza

cada in giorno festivo, la scadenza e’ prorogata al primo giorno

feriale utile.

Tipologia Concorso Tipologia Contratto Assunzione Posti 4 Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 47 del 23-06-2023 Sintesi: UNIVERSITA’ CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA CONCORSO (Scad. 23-07-2023) Procedure di selezione per la copertura di quattro posti di ricercatore a tempo determinato, vari settori concorsuali, per la Facolta’ dipartimentale di medicina e … Ente: UNIVERSITA’ CAMPUS BIO-MEDICO ROMA Regione: LAZIO Provincia: ROMA Comune: ROMA Data di inserimento: 23-06-2023 Data Scadenza bando 23-07-2023

UNIVERSITA’ CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA

CONCORSO (Scad. 23-07-2023)

Procedure di selezione per la copertura di quattro posti di ricercatore a tempo determinato, vari settori concorsuali, per la Facolta’ dipartimentale di medicina e chirurgia.

Si comunica che, con decreto rettorale n. 461 del giorno 13

giugno 2023, sono indette quattro procedure di selezione per la

copertura di quattro posti di ricercatore a tempo determinato, ai

sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010 e

del relativo regolamento di Ateneo, presso la Facolta’ dipartimentale

di medicina e chirurgia, per i settori concorsuali e i settori

scientifico-disciplinari di seguito indicati:

Parte di provvedimento in formato grafico

La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere

prodotta, esclusivamente per via telematica, con le modalita’, di cui

all’art. 3 del bando, entro il termine perentorio di trenta giorni a

decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del

presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana –

4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il testo integrale del bando e’ disponibile sui siti web:

dell’Ateneo: https://www.unicampus.it/it/info/ricercatori;

del Ministero dell’universita’ e della ricerca:

http://bandi.miur.it;

dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess

Tipologia Concorso Tipologia Contratto Assunzione Posti 8 Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 47 del 23-06-2023 Sintesi: UNIVERSITA’ DI TORINO CONCORSO (Scad. 23-07-2023) Selezioni pubbliche, per esami, per la copertura di otto posti di categoria D, a tempo indeterminato, varie aree e destinazioni. … Ente: UNIVERSITA’ DI TORINO Regione: PIEMONTE Provincia: TORINO Comune: TORINO Data di inserimento: 23-06-2023 Data Scadenza bando 23-07-2023

UNIVERSITA’ DI TORINO

CONCORSO (Scad. 23-07-2023)

Selezioni pubbliche, per esami, per la copertura di otto posti di categoria D, a tempo indeterminato, varie aree e destinazioni.

Sono indette le seguenti selezioni:

selezione pubblica per esami per tre unita’ di personale,

categoria D – posizione economica D1 – area

amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro a tempo

indeterminato – servizi di supporto alle procedure amministrative e

contabili – Universita’ di Torino

codice selezione n. 375;

selezione pubblica per esami per tre unita’ di personale,

categoria D – posizione economica D1 – area amministrativo-contabile,

con rapporto di lavoro a tempo indeterminato – direzione ricerca –

servizi di gestione e rendicontazione dei progetti di ricerca e dei

finanziamenti per la ricerca – Universita’ di Torino

codice selezione n. 376

selezione pubblica per esami per due unita’ di personale,

categoria D – posizione economica D1 -area amministrativo-contabile,

con rapporto di lavoro a tempo indeterminato – direzione ricerca –

servizi di gestione e rendicontazione dei progetti di ricerca e dei

finanziamenti per la ricerca con riferimento alle procedure di

supporto alla gestione dei dati personali nei progetti di ricerca –

Universita’ di Torino

codice selezione n. 377.

La versione integrale dei bandi, contenente i requisiti di

partecipazione e i dettagli relativi alle prove d’esame, viene

pubblicata all’Albo ufficiale di Ateneo il giorno di pubblicazione di

questo estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

-4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» ed e’ disponibile sul sito web

www.unito.it – nella sezione «Concorsi e selezioni».

Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando

dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica,

entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del

trentesimo giorno che decorre dal giorno successivo alla

pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Le prove scritte o le eventuali prove preselettive si svolgeranno

nella settimana dal 18 settembre 2023 al 22 settembre 2023.

Gli ulteriori dettagli relativi alle eventuali prove

preselettive, alle prove scritte, alle prove orali e ogni ulteriore

informazione relativa alle selezioni saranno pubblicati dall’8

settembre 2023 all’Albo Ufficiale di questo Ateneo e saranno altresi’

disponibili sul sito web www.unito.it – nella sezione «Concorsi e

selezioni».

La pubblicazione all’Albo ufficiale del diario delle prove di

esame ha valore di notifica ai sensi di legge.

I/le candidati/e sono tenuti/e a presentarsi alle prove senza

ulteriore preavviso.

Per ulteriori informazioni gli/le interessati/e potranno

rivolgersi all’Area programmazione organico e reclutamento – Sezione

reclutamento personale tecnico-amministrativo – tel.

011.670.2767/2768/2769/2771/2428/4028 dal lunedi’ al venerdi’ dalle

9,00 alle 11,00 e il martedi’ e il giovedi’ anche nel pomeriggio,

dalle 14,00 alle 15,30, e-mail: concorsi@unito.it.

Tipologia Concorso Tipologia Contratto Assunzione Posti 6 Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 47 del 23-06-2023 Sintesi: UNIVERSITA’ DI VERONA CONCORSO (Scad. 23-07-2023) Procedure di selezione per la copertura di sei posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti. … Ente: UNIVERSITA’ DI VERONA Regione: VENETO Provincia: VERONA Comune: VERONA Data di inserimento: 23-06-2023 Data Scadenza bando 23-07-2023

UNIVERSITA’ DI VERONA

CONCORSO (Scad. 23-07-2023)

Procedure di selezione per la copertura di sei posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.

Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010,

si comunica l’indizione delle seguenti procedure di selezione per la

copertura di sei posti di ricercatore/rice a tempo determinato:

Le domande di ammissione alle procedure di selezione dovranno

essere presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo le

modalita’ previste nel bando, entro il termine perentorio delle ore

20,00 del trentesimo giorno che decorre dal giorno successivo a

quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il testo integrale dei bandi delle procedure sopra indicate e’

pubblicato all’albo ufficiale dell’Universita’ di Verona, sul sito

web di Ateneo all’indirizzo http://www.univr.it/it/concorsi sul sito

web del M.U.R. e sul sito web dell’Unione europea.

Tipologia Concorso Tipologia Contratto Assunzione Posti 20 Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 47 del 23-06-2023 Sintesi: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI CONCORSO (Scad. 23-07-2023) Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di venti posti di dirigente medico specializzato in anestesia e rianimazione, a tempo pie … Ente: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI Regione: SARDEGNA Provincia: SASSARI Comune: SASSARI Data di inserimento: 23-06-2023 Data Scadenza bando 23-07-2023

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di venti posti di dirigente medico specializzato in anestesia e rianimazione, a tempo pieno ed indeterminato.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 567

del 24 maggio 2023 e’ disposto l’avviso del concorso pubblico

unificato, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed

indeterminato di venti posti di dirigente medico specializzato in

anestesia e rianimazione.

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo

giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente

estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª

Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo,

il termine e’ prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Il testo integrale del bando, recante l’indicazione dei requisiti

e delle modalita’ di partecipazione alla procedura concorsuale, e’

consultabile sul sito internet http://www.aousassari.it/ alla voce

«concorsi e selezioni».

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore acquisizione

risorse umane, via Monte Grappa n. 82 – 07100 – Sassari, tel.

079-2645653/636.