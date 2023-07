Tipologia Concorso Tipologia Contratto Assunzione Posti 17 Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 49 del 30-06-2023 Sintesi: SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA CONCORSO (Scad. 30-07-2023) Concorso pubblico, per titoli e prova scritta, per la copertura di diciassette posti di funzionario amministrativo, di un posto di funzionario infor … Ente: SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA Regione: LAZIO Provincia: ROMA Comune: ROMA Data di inserimento: 30-06-2023 Data Scadenza bando 30-07-2023

SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

CONCORSO (Scad. 30-07-2023)

Concorso pubblico, per titoli e prova scritta, per la copertura di diciassette posti di funzionario amministrativo, di un posto di funzionario informatico e di dieci posti di assistente informatico, a tempo pieno e determinato della durata di trenta mesi, per il supporto delle linee di progetto di competenza della Giustizia amministrativa ricomprese nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza.

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure

urgenti per il rafforzamento della capacita’ amministrativa delle

pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della

giustizia, e in particolare il Capo II del titolo II nonche’

l’Allegato 3;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, concernente l’ordinamento

della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed

ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi

regionali;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed

integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore

dei privi della vista per l’ammissione ai pubblici concorsi;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l’assistenza,

l’integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di

handicap;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7

febbraio 1994, n. 174, con il quale e’ stato adottato il regolamento

recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri

dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni

pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,

487, recante norme regolamentari sull’accesso agli impieghi nelle

pubbliche amministrazioni e le modalita’ di svolgimento dei concorsi,

dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici

impieghi;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto

al lavoro dei disabili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

2000, n. 445, contenente il testo unico delle disposizioni

legislative e regolamentari in materia di documentazione

amministrativa, come modificato dall’art. 15, comma 1, della legge 12

novembre 2011, n. 183;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo al trattamento dei dati

personali, nonche’ alla libera circolazione di tali dati (regolamento

generale sulla protezione dei dati), di seguito denominato il

«regolamento»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante

«Codice in materia di protezione dei dati personali», come modificato

dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni

di «adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.

2016/679»;

Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante «Disposizioni per

favorire e semplificare l’accesso degli utenti e, in particolare,

delle persone con disabilita’ agli strumenti informatici» ed il

relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del

Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice

dell’amministrazione digitale»;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il

Codice delle pari opportunita’ tra uomo e donna, a norma dell’art. 6

della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,

184, recante «regolamento recante disciplina in materia di accesso

agli atti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia

di ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e di

efficienza e trasparenza delle Pubbliche amministrazioni;

Visto l’art. 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo

2010, n. 66, recante «Codice dell’ordinamento militare», che prevede

la riserva obbligatoria del trenta per cento dei posti in favore dei

militari congedati senza demerito;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per

la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalita’

nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive

modificazioni ed integrazioni, recante «Riordino della disciplina

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di

pubblicita’, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle

pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la

concretezza delle azioni delle Pubbliche amministrazioni e la

prevenzione dell’assenteismo»;

Visto l’art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

Visto l’art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.

98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.

111;

Visto l’art. 16-octies, commi 1-bis e 1-quinquies, del

decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 50

del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

Visto l’art. 53-ter della legge 27 aprile 1982, n. 186, inserito

dall’art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168,

convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197;

Visti i contratti collettivi nazionali vigenti relativi al

personale del comparto funzioni centrali;

Vista la declaratoria dei profili professionali di cui

all’Allegato III del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80;

Visto il regolamento di organizzazione degli uffici

amministrativi della giustizia amministrativa, adottato con decreto

del Presidente del Consiglio di Stato n. 251 del 22 dicembre 2020,

registrato dalla Corte dei conti in data 30 dicembre 2020;

Visto il decreto n. 198 del 14 giugno 2021 del segretario

generale della giustizia amministrativa di determina a bandire

concorsi pubblici, per titoli e prova scritta, per il reclutamento a

tempo pieno e determinato di un primo scaglione di centoventi

funzionari amministrativi (Area III – F1); sette funzionari

informatici (Area III – F1); tre funzionari statistici (Area III –

F1) e trentotto assistenti informatici (Area II – F2);

Visto il decreto n. 362 del 25 ottobre 2021 del segretario

generale della giustizia amministrativa di approvazione delle

graduatorie di merito delle commissioni esaminatrici per la selezione

a tempo determinato di centoventi funzionari amministrativi (cod.

concorso «GA100»), sette funzionari informatici (cod. concorso

«GA200»), tre funzionari statistici (cod. concorso «GA300») e

trentotto assistenti informatici (cod. concorso «GA400»), di cui al

bando del segretario generale della giustizia amministrativa del 21

giugno 2021;

Visto il decreto-legge del 6 novembre 2021, n. 152, recante

«Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa

e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»

e, in particolare, l’art. 35, comma 7;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di

concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il

Ministro per le disabilita’ 9 novembre 2021, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale, n. 307

del 28 dicembre 2021, che – ai sensi dell’art. 3, comma 4-bis, del

decreto-legge 9 giugno 2021, n. 801, convertito con modificazioni

dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 – individua le modalita’ attuative

per assicurare nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti

dalle amministrazioni ivi specificate ai soggetti con disturbi

specifici dell’apprendimento (DSA) la possibilita’ di sostituire tali

prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi

per le difficolta’ di lettura, di scrittura o di calcolo, nonche’ di

usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento

delle medesime prove;

Visto il decreto n. 478 del 29 dicembre 2021 del segretario

generale della giustizia amministrativa con il quale – all’esito

della procedura avviata con il citato decreto n. 382 del 10 novembre

2021 – e’ stata bandita, ai sensi del citato decreto-legge 6 novembre

2021, n. 152, una nuova procedura per l’assunzione a tempo

determinato delle unita’ residue, mediante concorso pubblico, per

titoli e prova scritta, per il reclutamento a tempo pieno e

determinato di sei assistenti informatici, Area II, fascia

retributiva F2 (cod. concorso «GA400»), a completamento del primo

scaglione di complessive centosessantotto unita’ di addetti

all’Ufficio del Processo per il supporto delle linee di progetto di

competenza della giustizia amministrativa ricomprese nel Piano

nazionale di ripresa e resilienza;

Visto il decreto n. 18 del 20 gennaio 2022 del segretario

generale della giustizia amministrativa di riformulazione del

suddetto bando del 29 dicembre 2021;

Visto il decreto n. 124 del 10 maggio 2022 del segretario

generale della giustizia amministrativa di approvazione delle

graduatorie di merito per il reclutamento, con contratto di lavoro a

tempo pieno e determinato della durata di trenta mesi, non

rinnovabile, di sei assistenti informatici, Area II – F2, per il

supporto delle linee di progetto di competenza della giustizia

amministrativa ricomprese nel Piano nazionale per la ripresa e la

resilienza, ai sensi dell’art. 11, comma 1, del decreto-legge del 9

giugno 2021 n. 80, convertito con la legge n. 113 del 6 agosto 2021;

Visto il decreto n. 209 del 4 novembre 2022 del segretario

generale della giustizia amministrativa, con il quale e’ stata

avviata, ai sensi del citato art. 35, comma 7, del decreto-legge 6

novembre 2021, n. 152, una nuova procedura per l’assunzione a tempo

determinato delle unita’ residue, mediante concorso pubblico, per

titoli e prova scritta, per il reclutamento a tempo pieno e

determinato di undici funzionari amministrativi e un assistente

informatico, a completamento del primo scaglione di complessive

centosessantotto unita’ di addetti all’Ufficio del Processo per il

supporto delle linee di progetto di competenza della giustizia

amministrativa ricomprese nel Piano nazionale di ripresa e

resilienza;

Visto il decreto n. 4 del 12 gennaio 2023 del segretario generale

della giustizia amministrativa di approvazione delle graduatorie di

merito per il completamento del reclutamento del primo scaglione di

complessive centosessantotto unita’ di addetti all’ufficio del

processo per il supporto delle linee di progetto di competenza della

giustizia amministrativa ricomprese nel Piano nazionale di ripresa e

resilienza, mediante l’assunzione di undici funzionari amministrativi

e di un assistente informatico;

Considerato che allo stato, ai fini dell’integrale copertura del

primo scaglione di centosessantotto unita’ di personale non

dirigenziale, sussistono carenze per diverse sedi relativamente ai

profili professionali di diciassette funzionari amministrativi, di

dieci assistenti informatici, nonche’ una carenza relativa al profilo

professionale di funzionario informatico;

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso

E’ indetto il seguente concorso pubblico, per titoli e prova

scritta, per il completamento del reclutamento, a tempo pieno e

determinato, di centosessantotto unita’ di personale non

dirigenziale, facenti parte del primo scaglione del contingente da

assumere a norma dell’art. 11, comma 1, del titolo II del

decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, da assegnare agli uffici per il

processo nella misura e con il profilo di seguito indicati:

a) diciassette funzionari amministrativi, ex Area III, fascia

retributiva F1 (cod. concorso «GA100»);

b) un funzionario informatico, ex Area III, fascia retributiva

F1 (cod. concorso «GA200»);

c) dieci assistenti informatici, ex Area II, fascia retributiva

F2 (cod. concorso «GA400»).

Le unita’ di completamento, di cui al comma 1, sono

distribuite presso le sedi degli uffici giudiziari e centrali, per il

potenziamento degli uffici del processo, ai fini della riduzione

delle pendenze e per il monitoraggio della progressiva riduzione

dell’arretrato, come di seguito indicato:

a) diciassette funzionari amministrativi (cod. concorso

«GA100»), da assegnare all’Ufficio per il Processo presso le seguenti

sedi:

i) Consiglio di Stato, Sezioni giurisdizionali, cinque posti; ii) Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di

Roma, dodici posti;

b) un funzionario informatico (cod. concorso «GA200»), da

assegnare al Consiglio di Stato, Servizio per l’informatica;

c) dieci assistenti informatici (cod. concorso «GA400») da

assegnare all’ufficio per il processo presso le seguenti sedi:

i) Consiglio di Stato, Sezioni giurisdizionali, due posti; ii) Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di

Roma, quattro posti;

iii) Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia,

sede di Milano, un posto;

iv) Tribunale amministrativo regionale per la Campania,

sezione staccata di Salerno, un posto;

v) Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione

staccata di Catania, due posti.

La durata del rapporto di lavoro e’ pari a trenta mesi, fatta

salva la possibilita’ di proroga a trentasei mesi in adeguamento alla

durata di detto rapporto a quello degli altri dipendenti PNRR assunti

con il «primo scaglione», se agli stessi la durata dovra’ essere

prorogata ai sensi dell’art. 10, comma 2, del decreto-legge 24

febbraio 2023, n. 13 convertito, con modificazioni, dalla legge 21

aprile 2023, n. 41.

UNIVERSITA’ DI CAGLIARI

CONCORSO (Scad. 30-07-2023)

Selezione pubblica per la copertura di dieci posti di ricercatore, a tempo determinato della durata di tre anni e pieno, vari settori concorsuali e Dipartimenti.

Si comunica che presso questa Universita’ e’ indetta selezione

pubblica per il reclutamento di dieci ricercatori/ricercatrici a

tempo determinato e a tempo pieno, mediante stipula di un contratto

triennale di lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,

tipologia b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell’art. 3,

comma 1, lettera b) del vigente «Regolamento per l’assunzione di

ricercatori e ricercatrici a tempo determinato presso l’Universita’

degli studi di Cagliari», presso i seguenti Dipartimenti – codice

selezione: rtdb_23D_0623.

UNIVERSITA’ DI PARMA

CONCORSO (Scad. 30-07-2023)

Procedure di selezione per la copertura di sei posti di ricercatore a tempo determinato di durata triennale e pieno, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.

Si comunica che, presso l’Universita’ degli studi di Parma, con

decreto rettorale n. 1112/2023, prot. 156259 del 19 giugno 2023, sono

indette procedure pubbliche di selezione, per il reclutamento di sei

ricercatori a tempo determinato, destinatario di contratti di lavoro

subordinato, di durata triennale, al fine di svolgere attivita’ di

ricerca, di didattica e di didattica integrativa, ai sensi dell’art.

24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come

di seguito riportato:

sede di servizio: Dipartimento di discipline umanistiche,

sociali e delle imprese culturali:

posti: uno – in regime di impegno a tempo pieno;

settore concorsuale: 10/D1 – Storia antica;

profilo: settore scientifico-disciplinare: L-ANT/02 – Storia

greca;

posti: uno – in regime di impegno a tempo pieno;

settore concorsuale: 10/F3 – Linguistica e filologia

italiana;

profilo: settore scientifico-disciplinare: L-FIL-LET/13 –

Filologia della letteratura italiana;

posti: uno – in regime di impegno a tempo pieno;

settore concorsuale: 10/C1 – Teatro, musica, cinema,

televisione e media audiovisivi;

profilo: settore scientifico-disciplinare: L-ART/06 – Cinema,

fotografia e televisione;

sede di servizio: Dipartimento di giurisprudenza, studi

politici e internazionali:

posti: uno – in regime di impegno a tempo pieno;

settore concorsuale: 14/B1 – Storia delle dottrine e delle

istituzioni politiche;

profilo: settore scientifico-disciplinare: SPS/02 – Storia

delle dottrine politiche;

posti: uno – in regime di impegno a tempo pieno;

settore concorsuale: 14/C1 – Sociologia generale;

profilo: settore scientifico-disciplinare: SPS/07 –

Sociologia generale;

sede di servizio: Dipartimento di scienze degli alimenti e del

farmaco;

posti: uno – in regime di impegno a tempo pieno;

settore concorsuale: 07/I1 – Microbiologia agraria;

profilo: settore scientifico-disciplinare: AGR/16 –

Microbiologia agraria.

Il bando relativo alla procedura selettiva di cui sopra e’

disponibile sul sito web istituzionale dell’Universita’ degli studi

di Parma: http://www.unipr.it/_- Ateneo – alla sezione Concorsi e

mobilita’ – Personale docente – Procedure di reclutamento: per

ricercatori a tempo determinato L. 240/2010, nonche’ sul sito del

Ministero dell’universita’ e della ricerca e su quello dell’Unione

europea.

La domanda di partecipazione alla selezione di cui sopra dovra’

essere prodotta con le modalita’ di cui all’art. 3 del bando, entro e

non oltre trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data

di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalita’ di

presentazione della domanda possono essere richiesti alla sig.ra

Enrica Martini – servizio ricercatori – UO Amministrazione personale

docente dell’area dirigenziale personale e organizzazione –

dell’Universita’ degli studi di Parma, tel. 0521034299 – 0521905259 –

0521034630 – e-mail: enrica.martini@unipr.it.

AZIENDA OSPEDALIERA SAN PIO DI BENEVENTO

CONCORSO (Scad. 30-07-2023)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di dirigente medico, disciplina di medicina d’emergenza-urgenza.

Si comunica che con deliberazione n. 442 del 18 maggio 2023 e’

indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di

sei posti di dirigente medico disciplina di medicina

d’emergenza-urgenza.

Il termine per la presentazione delle domande, la cui

acquisizione avviene esclusivamente mediante piattaforma informatica,

accessibile all’indirizzo https://aosanpio.iscrizioneconcorsi.it/,

scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del

presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana –

4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e nel caso sia festivo il primo

giorno feriale successivo.

Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e

delle modalita’ di partecipazione al concorso e’ pubblicato nel

Bollettino Ufficiale della Regione Campania 12 giugno 2023, numero

Il bando e’ altresi’ disponibile sul sito aziendale

http://aosanpio.it/ nella sezione Bandi di Concorso. Per ulteriori

informazioni rivolgersi all’U.O.C. risorse umane – ufficio concorsi

dell’A.O. «San Pio», via dell’Angelo n. 1 – 82100 Benevento (tel.

0824/57556, dalle ore 11,00 alle 13,00).