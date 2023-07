Tipologia Concorso Tipologia Contratto Assunzione Posti 5 Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 47 del 23-06-2023 Sintesi: OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO – GENOVA CONCORSO (Scad. 23-07-2023) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, area dei professionisti della salute e … Ente: AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE SAN MARTINO DI GENOVA E CLINICHE UNIVERSITARIE CONVENZIONATE DI GENOVA Regione: LIGURIA Provincia: GENOVA Comune: GENOVA Data di inserimento: 23-06-2023 Data Scadenza bando 23-07-2023

OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO – GENOVA

CONCORSO (Scad. 23-07-2023)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo indeterminato, di cui un posto riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.

In esecuzione della deliberazione n. 768 del 10 maggio 2023 e’

indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a

tempo indeterminato di cinque posti di tecnico sanitario di

laboratorio biomedico, area dei professionisti della salute e dei

funzionari, di cui un posto riservato prioritariamente a volontari

delle Forze armate congedati senza demerito.

Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo

giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie

speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del bando, con

l’indicazione dei requisiti e delle modalita’ di partecipazione, e’

pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 22 del

31 maggio 2023.

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS

Ospedale Policlinico San Martino, tel. 010555/8714/2642 dalle ore

11,00 alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.

Il bando e’ consultabile sul sito:

http://www.ospedalesanmartino.it/

UNIVERSITA’ DI MILANO

CONCORSO (Scad. 24-07-2023)

Procedure di selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di diciotto posti di ricercatore, a tempo determinato della durata di tre anni, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.

L’Universita’ degli studi di Milano ha bandito, con decreto

rettorale n. 3198/2023 del 19 giugno 2023, selezioni pubbliche per la

copertura di diciotto posti di ricercatore a tempo determinato,

mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di

tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), legge n.

240/2010, per lo svolgimento di attivita’ di ricerca e di didattica,

di didattica integrativa e di servizio agli studenti, secondo la

tabella sotto riportata

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente

avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie

speciale «Concorsi ed esami» – decorre il termine per la

presentazione delle domande, che scadra’ alle ore 12,00 (ora

italiana) del trentunesimo giorno dalla data di pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale

«Concorsi ed esami».

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e

delle modalita’ di partecipazione alle sopraindicate procedure di

selezione, e’ consultabile alla pagina web

https://www.unimi.it/it/node/581/ nonche’ sul sito web del Ministero

dell’istruzione dell’universita’ e della ricerca e sul portale

europeo per la mobilita’ dei ricercatori.

Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti delle

presenti procedure, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno

resi pubblici sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo specificato nel

bando di concorso.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi

all’ufficio concorsi personale docente e ricercatore (tel.:

025031/3065-3101-3103; e-mail: valcomp@unimi.it).

COMUNITA’ COLLINARE DEL FRIULI DI COLLOREDO DI MONTE ALBANO

CONCORSO (Scad. 24-07-2023)

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il Comune di Colloredo di Monte Albano.

La Comunita’ collinare del Friuli ha indetto concorso pubblico

per soli esami per la copertura di un posto a tempo pieno ed

indeterminato di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione

economica D1 presso il Comune di Colloredo di Monte Albano (UD).

Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio unico

del personale della Comunita’ collinare del Friuli secondo le

modalita’ ed i termini indicati nell’avviso di selezione (termine

presentazione domande 24 luglio 2023).

La copia integrale dell’avviso di selezione e la domanda di

partecipazione online sono scaricabili dal sito web

http://www.friulicollinare.it/ – nella Sezione Amministrazione

trasparente, Bandi di concorso, Concorsi Anno 2023, alla voce

relativa alla presente selezione.

Per informazioni 0432-889507 interno 3 o mail

concorsi@collinare.regione.fvg.it

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 3 DI GENOVA

CONCORSO (Scad. 25-07-2023)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dodici posti di dirigente medico, area medica e delle specialita’ mediche, disciplina di psichiatria, a tempo indeterminato.

In esecuzione della deliberazione n. 116 del 22 marzo 2023 e’

indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a

tempo indeterminato, di dodici dirigenti medici, area medica e delle

specialita’: mediche – disciplina: psichiatria, presso l’Azienda

socio-sanitaria Ligure 3 di Genova.

Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta

semplice e corredata dai prescritti documenti e titoli, scade il

trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente

estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª

Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il testo ufficiale e’ pubblicato nel Bollettino Ufficiale della

Regione Liguria n. 19 del 10 maggio 2023 e sara’ inoltre a

disposizione sul sito www.asl3.1iguria.it

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi

alla struttura complessa gestione e sviluppo delle risorse umane –

settore selezione del personale e procedure concorsuali, tutti i

giorni feriali, escluso il sabato, telefonando ai numeri

010/8497324-7580-7628-7627-7629-7643-7327-7338.