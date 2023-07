Tipologia Concorso Tipologia Contratto Assunzione Posti 15 Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 43 del 09-06-2023 Sintesi: AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA CONCORSO (Scad. 09-07-2023) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quindici posti di funzionario con formazione amministrativa, a tempo indeterminato e pieno. … Ente: AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA Regione: LAZIO Provincia: ROMA Comune: ROMA Data di inserimento: 09-06-2023 Data Scadenza bando 09-07-2023

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CONCORSO (Scad. 09-07-2023)

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quindici posti di funzionario con formazione amministrativa, a tempo indeterminato e pieno.

Si avvisa che l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA),

con determinazione della Direzione amministrazione n. 56 del 5 maggio

2023, ha indetto concorso pubblico, per esami, finalizzato al

reclutamento di quindici unita’ di personale, con formazione

amministrativa, da assumere con contratto di lavoro subordinato a

tempo indeterminato e pieno nella posizione di funzionario (ex area

C, livello C1).

Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e

delle modalita’ di partecipazione al concorso, e’ disponibile sul

sito istituzionale dell’agenzia www.agea.gov.it – in Amministrazione

Trasparente, sezione «Bandi di concorso» nonche’ sul portale del

reclutamento «InPA».

I candidati dovranno inviare la domanda di ammissione al concorso

esclusivamente per via telematica mediante la compilazione del format

di candidatura sul portale «InPA», disponibile all’indirizzo:

https://www.inpa.gov.it – previa registrazione al portale medesimo.

Il termine di trenta giorni utili per la presentazione delle

domande decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del

presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana –

4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

UNIVERSITA’ «MEDITERRANEA» DI REGGIO CALABRIA

CONCORSO (Scad. 09-07-2023)

Selezioni pubbliche per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni, vari settori concorsuali, per il Dipartimento di ingegneria dell’informazione, delle infrastrutture e dell’energia sostenibile.

Si avvisa che l’Universita’ degli studi Mediterranea di Reggio

Calabria ha indetto selezioni pubbliche per la copertura di tre posti

di ricercatore a tempo determinato, in attuazione delle misure

previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), progetto

RESTART «RESearch and innovation on future Telecommunication systems

and networks, to make Italy more smART – codice PE00000001, CUP

C37G22000480001, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato

della durata di tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a),

legge n. 240/2010, nel testo vigente prima della data di entrata in

vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione con

modificazioni del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36.

I posti, tutti afferenti al Dipartimento di ingegneria

dell’informazione, delle infrastrutture e dell’energia sostenibile

(DIIES), sono banditi nei seguenti settori concorsuali:

un posto nel settore concorsuale 09/F2 – Telecomunicazioni –

settore scientifico-disciplinare ING-INF/03 – Telecomunicazioni –

Spoke 6 – Innovative Architectures and Extreme Environments, titolo:

Reti di sesta generazione e la loro interoperabilita’ con il

paradigma del Digital Twin;

un posto nel settore concorsuale 09/F1 – Campi

elettromagnetici – settore scientifico-disciplinare ING-INF/02 –

Campi elettromagnetici, Spoke 7 – Green and Smart Environments,

titolo: Inverse design di dispositivi elettromagnetici basati

sull’uso di metamateriali e metasuperfici;

un posto nel settore concorsuale 09/F2 – Telecomunicazioni –

settore scientifico-disciplinare ING-INF/03 – Telecomunicazioni –

Spoke 4 – Programmable networks for future services and media,

titolo: Piattaforme edge per il supporto di servizi iper-distribuiti.

La domanda di partecipazione, da compilarsi secondo l’apposito

schema allegato al bando, deve essere inviata al rettore

dell’Universita’ degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, a pena

di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni

decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente

avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie

speciale «Concorsi ed esami».

Il testo integrale del bando e’ pubblicato nell’albo on-line del

sito di Ateneo, nella sezione «amministrazione trasparente» del sito

d’Ateneo, nonche’, mediante una scheda informativa, su quelli del

Ministero dell’universita’ e ricerca (https://bandi.miur.it/) e

dell’Unione europea https://euraxess.ec.europa.eu/

La domanda deve essere trasmessa per via telematica al seguente

indirizzo di posta elettronica certificata:

amministrazione@pec.unirc.it i files allegati al messaggio di posta

elettronica dovranno essere in formato PDF (la data di presentazione

della domanda e’ attestata dalla ricevuta di accettazione).

Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono

altresi’ rivolgersi all’area risorse umane e formazione

dell’Universita’ degli studi Mediterranea di Reggio Calabria – via

dell’Universita’, 25 – Reggio Calabria, tel. 09651691225 –

UNIVERSITA’ DI PADOVA

CONCORSO (Scad. 09-07-2023)

Selezione pubblica, per esami ed eventuale preselezione, per la copertura di sei posti di categoria C, area biblioteche, a tempo pieno ed indeterminato, per il Centro di Ateneo per le biblioteche.

E’ indetta selezione pubblica n. 2023N6, per esami e con

eventuale preselezione, per l’assunzione a tempo indeterminato di sei

persone di categoria C, posizione economica C1, area biblioteche, a

tempo pieno, presso l’Universita’ degli studi di Padova.

Bibliotecario a supporto del centro di Ateneo per le biblioteche.

La domanda di partecipazione alla selezione dovra’ essere inviata

entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno

successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale

«Concorsi ed esami».

secondo le modalita’ stabilite nel decreto del direttore generale

di indizione della selezione pubblicato all’albo ufficiale

dell’Ateneo, all’indirizzo https://protocollo.unipd.it/albo/viewer e

disponibile nel sito

https://www.unipd.it/selezioni-personale-indeterminato

UNIVERSITA’ DI PADOVA

CONCORSO (Scad. 09-07-2023)

Selezione pubblica, per esami ed eventuale preselezione, per la copertura di otto posti, di categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.

E’ indetta selezione pubblica n. 2023N18, per esami e con

eventuale preselezione, per l’assunzione a tempo indeterminato

di otto persone di categoria D, posizione economica D1, area tecnica,

tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno, presso

l’Universita’ degli studi di Padova. Profilo – Programmatore

informatico di applicativi web.

La domanda di partecipazione alla selezione dovra’ essere inviata

entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno

successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, secondo le modalita’

stabilite nel decreto del direttore generale di indizione della

selezione pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo, all’indirizzo

https://protocollo.unipd.it/albo/viewer e disponibile nel sito

https://www.unipd.it/selezioni-personale-indeterminato

IUL – UNIVERSITA’ TELEMATICA DI FIRENZE

CONCORSO (Scad. 09-07-2023)

Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi e definito, settore concorsuale 11/D2 – Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa.

Si comunica che, con delibera del 25 febbraio 2022 e successiva

delibera attuativa del 24 marzo 2023, il Consiglio di amministrazione

dell’Universita’ telematica degli studi IUL ha approvato il Piano

strategico di Ateneo che prevede il reclutamento, nel quinquiennio

accademico 2022/2027, di due ricercatori universitari con contratto

di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di trentasei

mesi con regime di impegno a tempo definito, ai sensi dell’art. 24,

comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con le

seguenti caratteristiche:

area disciplinare CUN: 11 – Scienze storiche, filosofiche,

pedagogiche e psicologiche;

macrosettore: 11/D – Pedagogia;

settore concorsuale: 11/D2 – Didattica, pedagogia speciale e

ricerca educativa;

settore scientifico-disciplinare: MPED/04 – Pedagogia

sperimentale.

Sede di lavoro: Universita’ telematica degli studi IUL, via

Michelangelo Buonarroti n. 10 – 50122 Firenze;

Regime di impiego: tempo definito;

Trattamento economico e previdenziale: per il trattamento

economico e previdenziale del ricercatore si osservano le norme

legislative e regolamentari vigenti in materia per il personale

docente delle Universita’ statali;

Lingua straniera: si richiede la conoscenza della lingua inglese;

Pubblicazioni presentabili per la selezione: il numero di

pubblicazioni che devono essere presentate ai fini della presente

selezione e’ pari a dodici.

Funzioni specifiche che il ricercatore dovra’ svolgere, correlate

agli indirizzi della ricerca e della didattica.

Tipologia di impegno scientifico e didattico:

l’impegno scientifico consiste nello svolgimento di attivita’

di ricerca nel settore scientifico-disciplinare oggetto della

procedura, collocandosi l’ambito di ricerca prevalente nell’alveo di

tematiche specifiche quali, a titolo esemplificativo: efficacia ed

equita’ di scuole e sistemi d’istruzione, innovazioni didattiche,

approcci, metodi e strumenti di valutazione. Ciascun ricercatore

dovra’ ottenere risultati di rilevanza nell’ambito del settore

scientifico-disciplinare oggetto della procedura. I risultati della

ricerca saranno oggetto di divulgazione mediante la presentazione di

papers a convegni di rilievo nazionale e internazionale, la

pubblicazione in riviste scientifiche inerenti al settore di

riferimento della ricerca, nonche’ nella realizzazione di eventuali

monografie.

Ciascun ricercatore dovra’ inoltre svolgere attivita’ di

didattica e didattica integrativa in coerenza con quanto sopra

elencato.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente

avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie

speciale «Concorsi ed esami» – decorre il termine di trenta giorni

per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le

modalita’ indicate nel bando.

Il testo integrale del bando relativo alla procedura sara’ reso

disponibile, dopo la pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana – 4 Serie speciale «Concorsi ed

esami» – sul sito internet di Ateneo www.iuline.it (sezione Bandi e

Concorsi). Dell’avvenuta pubblicazione del bando ne sara’ data

informazione sui siti internet del Ministero dell’universita’ e

ricerca e dell’Unione europea.