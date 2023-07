“Il ministro delle cerimonie ha prodotto un’altra performance. Non avevo capito manco io, ma c’è un treno che arriva ogni mese, nulla di meno, a Pompei. Veramente, abbiamo perso il senso del ridicolo in questo Paese”. Così il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, questa mattina a margine di un evento a Salerno, commenta l’inaugurazione, avvenuta ieri, del nuovo collegamento ferroviario tra Roma e il Parco archeologico di Pompei. Cerimonia a cui hanno partecipato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

Al governatore, poi, è stato chiesto se avesse avuto modo di parlare con la Premier: “No no, eravamo a 40 gradi all’ombra. La premier andava di corsa, era in partenza per la Tunisia e la cerimonia bisognava farla rapidamente perché altrimenti qualcuno poi si accorgeva che il treno arrivava una volta al mese e, magari, diventava imbarazzante anche per la premier”, conclude.