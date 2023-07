L’Italia si trova di fronte a una grave crisi alimentare con l’aumento a doppia cifra dei prezzi della frutta, causato dalle alluvioni primaverili, e il recente allarme per la pasta, dovuto allo stop della Russia all’accordo Onu per l’export alimentare dell’Ucraina. Questi fattori, insieme al crollo della produzione agricola a causa dei cambiamenti climatici, stanno minacciando le tasche delle famiglie italiane. Secondo le stime di Assoutenti, i consumatori dovranno affrontare un aumento del 10% nella spesa per il pane e i cereali, mentre i prezzi dei beni alimentari in generale hanno subito un incremento significativo. I consumi di prodotti freschi come frutta e verdura sono in aumento, ma i rincari stanno pesantemente colpendo i cittadini, mettendo a rischio l’equilibrio economico delle famiglie.

I fattori che stanno contribuendo alla crisi alimentare in Italia sono molteplici e complessi. Le alluvioni primaverili hanno danneggiato le colture agricole, in particolare di frutta, provocando scarse rese e un aumento dei costi di produzione. L’interruzione dell’accordo Onu per l’export alimentare dell’Ucraina da parte della Russia ha scatenato una catena di eventi che ha portato a raid distruttivi su tonnellate di grano, riducendo ulteriormente l’offerta e innescando speculazioni sui prezzi dei prodotti alimentari.

I cambiamenti climatici stanno avendo un impatto devastante sull’agricoltura e sulla produzione alimentare in tutto il mondo, e l’Italia non è immune da queste sfide. Le ondate di caldo record e gli eventi meteorologici estremi hanno danneggiato le colture, causando una diminuzione drastica delle rese agricole. Le aziende agricole stanno facendo i conti con la perdita del raccolto, e i consumatori si trovano di fronte a prezzi sempre più elevati per i prodotti alimentari essenziali.

Il caro-vita sta colpendo duramente le famiglie italiane, con il costo della spesa alimentare che continua a salire. Secondo le stime di Assoutenti, un nucleo familiare medio di quattro persone vedrà aumentare la spesa per pane e cereali di circa 132 euro all’anno, ovvero un incremento del 10%. Il prezzo della pasta, elemento centrale della dieta italiana, è destinato a raggiungere una media di 2,29 euro al kg, mentre il pane potrebbe arrivare a una media di 4,3 euro al kg.

A causa degli aumenti dei prezzi e delle condizioni meteorologiche estreme, le abitudini alimentari degli italiani stanno cambiando. I consumi di prodotti freschi, come frutta e verdura, stanno aumentando, ma i prezzi elevati stanno mettendo a dura prova il bilancio familiare. Alcuni prodotti alimentari, come insaccati e carni, sono sempre meno accessibili a causa degli aumenti dei costi di produzione.