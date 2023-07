Vincenzo Gargiulo, un giovane di soli 23 anni, è deceduto sabato sera in seguito a un tragico incidente stradale. La sua moto è entrata in collisione con un’auto nei pressi di Meta, lungo la Statale Sorrentina 145. La caduta dallo scooter ha causato lesioni gravi, e nonostante i soccorsi tempestivi dell’ambulanza del 118, il giovane non è riuscito a sopravvivere. Dopo essere stato ricoverato inizialmente presso il Santa Maria della Misericordia di Sorrento, è stato immediatamente trasferito in codice rosso all’Ospedale del Mare di Napoli. Purtroppo, ieri mattina le sue condizioni sono peggiorate ulteriormente e Vincenzo è spirato.

Gli agenti della polizia stradale di Sorrento hanno effettuato i rilievi sul luogo dell’incidente per ricostruire la dinamica dell’accaduto e raccogliere testimonianze da parte dei presenti. Vincenzo era conosciuto e amato in tutta la costiera sorrentina e amalfitana per la sua passione per lo sport. Era un pupillo dell’allenatore Antonio Guarracino e aveva un forte attaccamento alla maglia del San Vito Positano, la squadra di calcio della sua città. Il sito Positanonews lo ricorda come “un ragazzo buono, gentile, educato, davvero un peccato”.

L’annuncio della tragica scomparsa di Vincenzo Gargiulo ha suscitato sgomento, incredulità e profondo dolore tra gli amici e la comunità. I parroci della diocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia hanno ricordato il giovane durante le celebrazioni religiose, pregando per la sua anima e per la mamma Milly, che lo accompagnava sui campi di calcio. La città di Vico Equense è ancora una volta colpita dal dolore per la perdita di un giovane talento a causa di un incidente stradale, in particolare su due ruote.