Nella notte, i carabinieri della locale stazione di Monte di Procida sono intervenuti al numero 56 di via Principe di Piemonte per fronteggiare un incendio. La natura precisa dell’incendio è ancora oggetto di indagini in corso, ma sembra che le fiamme abbiano avuto origine nella legnaia adiacente un ristorante. L’incendio ha causato gravi danni, distruggendo completamente l’intera area della legnaia e causando danni minori alle pareti esterne di un’abitazione e di una pasticceria.

Fortunatamente, il rapido intervento dei vigili del fuoco ha permesso di domare le fiamme e impedire che si propagassero ulteriormente, evitando danni maggiori o feriti. Tuttavia, gli investigatori sono ancora al lavoro per determinare le cause dell’incendio e accertare se ci siano state eventuali responsabilità o negligenze.

Questo episodio sottolinea l’importanza di una pronta risposta delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco in situazioni di emergenza come questa, quando incendi o altre calamità possono mettere a rischio vite umane e proprietà. Gli abitanti della zona e i proprietari dei locali danneggiati possono ora contare sul supporto delle autorità nella ricerca della verità e nel perseguimento di eventuali responsabilità.