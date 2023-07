L’estate è entrata nel suo periodo più caldo e in molte città italiane il termometro ha raggiunto valori davvero elevati, mettendo a dura prova la salute e il benessere delle persone. Secondo il bollettino delle ondate di calore del Ministero della Salute, oggi e domani ben 19 città si trovano ancora in ‘bollino rosso’, il livello massimo di allerta caldo. Tra queste, anche Roma, che si trova al dodicesimo giorno consecutivo di massima allerta.

Le città italiane ancora sotto il bollino rosso includono Viterbo, Rieti, Reggio Calabria, Pescara, Perugia, Palermo, Napoli, Messina, Latina, Frosinone, Firenze, Civitavecchia, Catania, Campobasso, Cagliari, Bologna, Bari e Ancona. Queste località stanno affrontando un periodo di caldo eccezionale, con temperature che superano di gran lunga le medie stagionali e che persistono da giorni.

Le ondate di calore possono avere effetti significativi sulla salute umana, soprattutto per le persone più vulnerabili come gli anziani, i bambini e coloro che soffrono di patologie preesistenti. Il caldo estremo può causare colpi di calore, disidratazione, aggravamento di condizioni mediche preesistenti e, in alcuni casi, può essere potenzialmente pericoloso per la vita. Per questo motivo, è fondamentale adottare misure di protezione per prevenire gli effetti negativi del caldo sulla salute.

Il Ministero della Salute ha rilasciato una serie di raccomandazioni per affrontare l’ondata di caldo. Alcuni suggerimenti includono:

Rimanere idratati: bere molta acqua durante la giornata per mantenere il corpo adeguatamente idratato.

Evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde: cercare di rimanere in luoghi freschi e ombreggiati durante le ore di punta del caldo.

Indossare abiti leggeri: optare per indumenti traspiranti e leggeri per favorire il raffreddamento del corpo.

Utilizzare protezione solare: applicare creme solari con un adeguato fattore di protezione per evitare scottature e danni alla pelle.

Prestare attenzione agli anziani e ai bambini: assicurarsi che gli individui più vulnerabili siano protetti dal caldo e dalle temperature elevate.

Evitare l’esercizio fisico intenso: cercare di limitare l’attività fisica e lo sforzo durante le ore più calde della giornata.

Utilizzare i dispositivi di raffreddamento: come ventilatori o condizionatori, per mantenere gli ambienti interni freschi.

Tuttavia, non tutte le notizie riguardanti l’ondata di caldo sono negative. C’è una leggera speranza di sollievo per alcune città italiane. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, la situazione migliorerà a Genova, che domani dovrebbe passare dall’allerta arancione al giallo, e nelle altre città monitorate, come Milano, Torino, Bolzano, Brescia, Trieste, Venezia e Verona, che passeranno domani dal giallo al verde. Questo significa che il livello di allerta diminuirà, ma è comunque importante restare vigili e attenti alle condizioni meteo.

Le ondate di calore stanno diventando sempre più frequenti e intense a causa dei cambiamenti climatici globali. Questo richiede un’azione coordinata a livello locale, nazionale e internazionale per affrontare l’impatto del riscaldamento globale e adottare misure adeguate per proteggere la salute pubblica.