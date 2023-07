Centinaia di giovani hanno preso parte a una fiaccolata emozionante per ricordare Fulvio Filace, il 25enne tirocinante del Cnr scomparso tragicamente insieme alla ricercatrice Maria Vittoria Prati nell’esplosione dell’auto prototipo sulla Tangenziale di Napoli. La manifestazione, che ha visto in testa al corteo i genitori di Fulvio e il sindaco Giorgio Zinno, si è svolta a San Giorgio a Cremano con l’obiettivo principale di ottenere la verità e la giustizia riguardo a quanto accaduto.

Le strade della città si sono illuminate di candele mentre il corteo si muoveva da Villa Bruno, accompagnando i genitori Mariarosaria e Salvatore nel percorso del dolore. Accanto al sindaco Zinno era presente anche il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli. Numerosi cittadini, amici e amministratori locali hanno partecipato all’evento, facendo una sosta di fronte all’abitazione di Fulvio Filace.

Sia i genitori che molti partecipanti hanno indossato una maglietta con la foto del giovane tirocinante e la scritta “Verità e giustizia per Fulvio”. Il sindaco Zinno, prima dell’inizio della fiaccolata, ha dichiarato: “Questo momento lo abbiamo voluto non solo per ricordare Fulvio come cittadino e membro di una comunità, ma anche per chiedere giustizia”. Il deputato Borrelli ha aggiunto: “Chiediamo verità e giustizia per un ragazzo di 25 anni che non doveva morire. In nome di Fulvio sono qui e rimarrò al vostro fianco e accanto alla comunità di San Giorgio”.

Durante l’evento, Nello, uno dei numerosi amici di Fulvio, ha preso la parola, ricordando il giovane come una persona appassionata e con un forte senso del dovere. “Camminiamo insieme nel ricordo di Fulvio, ma con tante domande”, ha affermato Nello a nome di tutti gli amici del ragazzo. “Domande alle quali sono sicuro che troveremo risposta. Ma camminiamo con la speranza che nessun’altra vita venga spezzata in questo modo”.