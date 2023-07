In una tragica vicenda, una giovane turista finlandese di 21 anni ha perso la vita in un incidente durante un’escursione sul Sentiero degli Dei, nel territorio di Agerola, provincia di Napoli. Le autorità competenti sono al lavoro per stabilire le circostanze esatte dell’incidente. Secondo le prime informazioni, la giovane stava percorrendo il famoso Sentiero degli Dei insieme a un ragazzo quando è caduta nei pressi della ‘mattonella 7’. Le forze dell’ordine hanno avviato immediatamente un’indagine per chiarire la dinamica dell’accaduto, anche se al momento sembra che si tratti di una caduta accidentale.

Dopo la caduta, l’Elisoccorso 118 è stato chiamato in aiuto per localizzare la donna, ma la fitta vegetazione ha reso difficile individuarla. Sul posto sono giunte le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania, seguite dal Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Sant’Angelo dei Lombardi. Grazie ai loro sforzi, l’escursionista è stata trovata al di sotto di un precipizio di alcune decine di metri.

Purtroppo, l’equipe medica ha potuto solo constatare il decesso della giovane turista. Attualmente, le operazioni di recupero della salma sono in corso.

Si tratta di un evento tragico che ha sconvolto la comunità locale e ha destato grande dispiacere tra i visitatori del Sentiero degli Dei, una popolare attrazione turistica per gli amanti dell’escursionismo e della natura.