Una fotografia pubblicata su Facebook dal giornalista Antonello Lai sta attirando l’attenzione dei media e del pubblico. La foto mostra i segni evidenti del pesante pestaggio subito da Lai a seguito di un’aggressione avvenuta durante il suo tentativo di documentare l’inaugurazione di un locale a Cagliari. L’evento era caratterizzato dalla presenza della cantante napoletana Rita De Crescenzo, nota per la sua popolarità su TikTok con oltre 1,3 milioni di follower.

La ricostruzione dei fatti non è ancora chiara, ma secondo quanto riportato da Rai News, il giornalista sarebbe finito circondato e picchiato dopo essere allontanato dal luogo dell’evento. Non è ancora noto chi sia esattamente responsabile dell’aggressione. Il post sui social media del giornalista non fornisce dettagli precisi sull’incidente.

L’Associazione della Stampa Sarda ha espresso immediata solidarietà nei confronti di Antonello Lai, affermando che l’episodio mette in discussione il diritto di cronaca e costituisce una minaccia senza precedenti, almeno in Sardegna. L’Assostampa ha ricostruito i fatti dichiarando che il giornalista aveva manifestato interesse nel documentare il successo del genere musicale nella città e gli era assicurato telefonicamente che non ci sarebbero stati problemi per realizzare un servizio televisivo. Tuttavia, l’aggressione è avvenuta, suscitando la ferma condanna dell’Associazione, che sottolinea come un cronista non dovrebbe mai temere per la propria incolumità nell’esercizio del suo diritto, come accade in scenari di guerra.