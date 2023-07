Lunedì 31 Luglio nei pressi di Via Cucca, alle ore 21.30, si svolgerà una serata spettacolo, Il Cantagiglio: aspettando l’Agosto Antoniano, organizzata dall’Amministrazione Comunale bruscianese, in occasione dell’avvento del mese di Agosto, durante il quale si terranno i festeggiamenti ufficiali per l’edizione del 2023 dei Gigli di Brusciano, culminanti la domenica della ballata il 27 agosto prossimo. Nei valori antoniani dell’accoglienza e dell’amicizia, la manifestazione si svolgerà all’insegna dell’entusiasmo e della gioia, per il ritorno del mese più amato dalla comunità bruscianese che finalmente, dopo la forzata sospensione pandemica, riaccoglie la magia della sua Festa.

Lo spettacolo, allietato dall’orchestra S.P.R. Big Band, vedrà la partecipazione dei cantanti protagonisti della Festa dei Gigli, che si esibiranno in un remake di canzoni storiche, caratterizzanti negli anni la ballata dei Comitati. Come da tradizione poi, all’arrivo della mezzanotte, si brinderà a un novello Capodanno Bruscianese. L’Amministrazione Comunale, nella figura del Sindaco Avv. Giacomo Romano, per quest’attesissima edizione della Festa, ha puntato su un programma ricco di iniziative, rivolte all’intera comunità. Nella spiritualità devozionale al Santo Monacone (Sant’Antonio da Padova), alla condivisione conviviale e amicale di spazi territoriali, questo l’intento, per una kermesse festiva di valore, che nella dinamica culturale della necessità, e soprattutto della volontà, fattiva, intende proiettare la “tradizione bruscianese” oltre i confini regionali.