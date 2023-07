La polizia di Sarno ha messo fine a mesi di indagini e ricerche, eseguendo ieri gli arresti di due cittadini della città campana. L’operazione è diretta dal vicequestore Ornella Iorio, ed è condotta in seguito all’emanazione di un’ordinanza di custodia cautelare da parte del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Nocera Inferiore. I due arrestati sono ritenuti responsabili di un furto avvenuto lo scorso febbraio, in cui è perpetrata una vera e propria violazione della privacy e della sicurezza di un appartamento. Durante il furto, i malviventi hanno distrutto anche le videocamere di sorveglianza presenti nell’abitazione, cercando di cancellare ogni possibile traccia del loro crimine.

Uno dei due arrestati è inoltre accusato dell’aggravante di aver utilizzato armi nei confronti del proprietario dell’abitazione, intensificando la gravità dell’atto commesso. Questo dettaglio ha reso ancora più importante e urgente l’intervento delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza della comunità e perseguire i responsabili di un crimine così audace e violento.

L’arresto di questi due individui rappresenta un successo significativo per le autorità competenti, dimostrando l’impegno e la determinazione nel contrastare il crimine e proteggere i cittadini. Grazie a un’accurata indagine condotta dalla polizia di Sarno, è stato possibile identificare i sospettati e raccogliere le prove necessarie per l’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare.