I carabinieri della tenenza di Casalnuovo di Napoli hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del tribunale di Nola su richiesta della locale procura a carico di tre uomini di 26, 23, e 41 anni. Tutti del rione Traiano a Napoli e già noti alle forze dell’ordine, sono accusati di concorso in furto in abitazione. Secondo quanto riferito dai militari, i tre avrebbero commesso il 2 e il 3 marzo scorsi due furti in altrettante abitazioni nel comune di Casalnuovo di Napoli.

Sono tutti sottoposti agli arresti domiciliari. Per il più giovane è scattata anche una denuncia per detenzione di droga a fini di spaccio. Durante le perquisizioni eseguite in occasione dell’esecuzione della misura, i carabinieri hanno trovato nella sua abitazione tre piante di marijuana di circa 70 centimetri.