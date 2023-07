Una famiglia ha vissuto un momento di grande paura lungo l’autostrada A16 Napoli-Canosa, quando il furgone su cui viaggiavano ha improvvisamente preso fuoco. L’incidente si è verificato nel tratto del territorio del comune di Mercogliano, in direzione Canosa. Fortunatamente, grazie al tempestivo intervento di una squadra dei vigili del fuoco di Avellino, le fiamme sono state prontamente spente.

La famiglia presente a bordo del furgone, composta da marito, moglie e un bambino, è riuscita a mettersi in salvo senza subire alcuna conseguenza fisica. Tuttavia, l’episodio ha sicuramente causato un brutto spavento per tutti i membri della famiglia, che hanno dovuto affrontare una situazione potenzialmente pericolosa.

La prontezza d’intervento dei vigili del fuoco di Avellino ha contribuito a contenere rapidamente l’incendio e a mettere in sicurezza la zona. Grazie al loro prezioso lavoro, la famiglia è stata protetta da eventuali danni maggiori e le conseguenze dell’incidente sono state limitate.

Episodi come questo ci ricordano l’importanza di essere sempre pronti a reagire tempestivamente in situazioni di emergenza. I vigili del fuoco svolgono un ruolo essenziale nel garantire la sicurezza pubblica e intervenire in modo efficace in situazioni di pericolo.