Il nuovo treno diretto Frecciarossa che collega Roma a Pompei, nato dalla collaborazione tra il Ministero della Cultura e il Gruppo Ferrovie dello Stato, è inaugurato domenica 16 luglio, suscitando grande interesse da parte dei cittadini e ottenendo un eccellente riscontro in termini di utilizzo. Lo hanno annunciato in una nota congiunta l’amministratore delegato del Gruppo FS, Luigi Ferraris, e i ministri delle Infrastrutture, Matteo Salvini, e della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

Come precedentemente annunciato durante il viaggio inaugurale alla presenza del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è comunicato con gioia che il nuovo collegamento sarà operativo con una frequenza settimanale, ogni domenica, a partire dal 6 agosto. Ciò permetterà di quadruplicare l’offerta di trasporto e offrire ulteriori opportunità per raggiungere, dalla Capitale, uno dei siti archeologici più famosi al mondo utilizzando il treno ad alta velocità italiano per eccellenza.

Ferraris, Salvini e Sangiuliano affermano che questa iniziativa consentirà di aumentare il numero di visitatori al Parco di Pompei e raggiungere nuovi primati. Sono certi che il potenziamento della rete ferroviaria nel Sud Italia, incluso il pieno accesso ai grandi siti archeologici, fa parte della strategia del Ministero delle Infrastrutture per promuovere lo sviluppo turistico della regione.