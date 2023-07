La comunità di San Gregorio Magno è sconvolta dalla scomparsa di due fratelli adottivi, Krassimira e Denis, rispettivamente di 17 e 16 anni. I ragazzi sono scomparsi senza lasciare alcuna traccia da ormai due settimane, lasciando il padre adottivo, Vito Morriello, disperato e alla ricerca di notizie. Krassimira e Denis erano giunti in Italia alcuni anni fa e avevano trovato una famiglia amorevole ad accoglierli: una coppia di San Gregorio Magno li aveva adottati. Tuttavia, la giovane Krassimira aveva affrontato una serie di difficoltà, tanto che era collocata in una struttura per ragazzi con problemi psichiatrici per ricevere le cure necessarie.

Successivamente, la ragazza era tornata a casa dai nonni, che erano stati affidati della sua custodia dal giudice, mentre si attendeva il suo trasferimento in una nuova struttura di accoglienza. Purtroppo, dal 12 luglio scorso, sia Krassimira che suo fratello Denis sono scomparsi nel nulla, lasciando tutti nel terrore e l’incertezza.

Vito Morriello, il padre adottivo dei due ragazzi, ha lanciato un appello accorato sui social media e nei media locali per chiedere aiuto a chiunque possa fornire informazioni sul loro possibile ritrovamento. I ragazzi non hanno documenti né alcun oggetto con sé, e la loro sparizione è motivo di grande preoccupazione per la loro incolumità e sicurezza.

Nelle prime fasi della scomparsa, la fidanzatina di Denis era con lui e Krassimira, ma poi è tornata a casa dopo alcuni giorni. Tuttavia, Denis ha scelto di rimanere con sua sorella e da allora i due fratelli sono rimasti introvabili.Il padre, nel suo appello, ha invitato chiunque abbia informazioni a contattarlo direttamente ai numeri di telefono 3287919237 e 3409790428. In alternativa, ha chiesto a coloro che preferiscono di informare direttamente le forze dell’ordine.