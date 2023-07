Con profondo dolore la comunità di Roccapiemonte piange la prematura scomparsa di Francesco Puopolo, un giovane biker di soli 17 anni. Ciò che doveva essere una giornata di svago e divertimento all’aria aperta si è trasformato in una tragica tragedia nella zona di Trivio, al confine tra Roccapiemonte e Castel San Giorgio. Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, Francesco avrebbe perso il controllo della sua bicicletta durante una discesa ripida, mentre si trovava in compagnia di un amico coetaneo. È probabile che abbia preso troppa velocità, rendendo difficile per lui affrontare una curva. In un attimo fatale, Francesco è caduto in un burrone, sbattendo contro sassi ed alberi lungo il tragitto.

L’amico che lo accompagnava è immediatamente colpito dallo shock dell’incidente, ma è riuscito a chiamare i soccorsi e a indicare loro la posizione precisa dell’accaduto. Vigili del fuoco, personale del 118 e i carabinieri sono intervenuti prontamente per cercare di salvare Francesco. Nonostante i loro sforzi e le manovre di rianimazione, il giovane biker è deceduto poco dopo il suo arrivo presso l’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, dove era stato trasportato in barella.

Le prime ipotesi suggeriscono che Francesco abbia battuto violentemente la testa durante la caduta e riportato una grave frattura allo sterno. Potrebbe anche esserci stata una pietra o un ostacolo lungo il percorso che abbia contribuito all’incidente. Entrambi gli adolescenti, studenti appassionati di ciclismo, avevano deciso di trascorrere una delle loro mattinate libere dalla scuola in modo sano e all’aria aperta.