Un fotografo è rimasto coinvolto in un grave incidente a Ercolano, Napoli, precipitando da una porta finestra dell’ex struttura alberghiera ‘Eremo al Vesuvio’, ora in disuso. L’episodio si è verificato ieri pomeriggio mentre l’uomo stava svolgendo un servizio fotografico. Fortunatamente, nonostante la gravità della caduta, l’uomo è stato trasportato all’Ospedale del Mare di Napoli e al momento non risulta in pericolo di vita. Il fotografo stava effettuando un servizio fotografico presso l’ex struttura alberghiera ‘Eremo al Vesuvio’, che attualmente si trova in stato di abbandono e in disuso. Durante lo svolgimento del suo lavoro, l’uomo è precipitato da una porta finestra, subendo gravi ferite a seguito della caduta.

Dopo l’incidente, gli agenti del Commissariato Portici – Ercolano sono intervenuti sul posto per gestire la situazione e avviare le indagini sulle cause dell’incidente. Il fotografo è stato immediatamente trasportato all’Ospedale del Mare di Napoli per ricevere le cure mediche necessarie. Fortunatamente, nonostante la gravità dell’incidente, le notizie riguardanti le condizioni del fotografo sono positive. Al momento del trasporto in ospedale, l’uomo non risulta essere in pericolo di vita, anche se potrebbero esserci ferite e lesioni di una certa entità.