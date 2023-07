Alle 10.20 di questa mattina, una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 della scala Richter ha colpito la regione del Salernitano, con epicentro situato a 3 km a sud del comune di Laviano. La scossa è avvertita in una vasta area, coinvolgendo anche altri comuni della zona. Fortunatamente, non si hanno notizie di danni a persone o edifici a seguito del terremoto. Tuttavia, diverse persone hanno segnalato di aver avvertito un senso di paura e panico, portando molti a scendere in strada per garantirsi una maggiore sicurezza.

Le autorità locali hanno immediatamente avviato un monitoraggio del territorio per verificare eventuali danni. Squadre di soccorso e volontari sono schierati nelle zone interessate per valutare la situazione e fornire supporto alla popolazione nel caso in cui fosse necessario. Il terremoto di oggi serve come sollecito ricordo dell’importanza di essere sempre preparati per eventuali emergenze. I residenti del Salernitano sono stati invitati a prestare attenzione alle comunicazioni delle autorità e a seguire le istruzioni in caso di ulteriori scosse.

La protezione civile ha lanciato un appello alla calma e ha sottolineato l’importanza di seguire le linee guida per la sicurezza durante i terremoti. È fondamentale conoscere le uscite di emergenza dai propri edifici, evitare di utilizzare gli ascensori durante le scosse, e trovare riparo in luoghi aperti e sicuri se ci si trova all’interno di un edificio.

Il sindaco di Laviano, insieme alle autorità della Protezione Civile, ha tenuto una conferenza stampa per rassicurare i cittadini e fornire aggiornamenti sulla situazione. Ha espresso gratitudine per la prontezza e il coraggio dimostrato dalla comunità in un momento di apprensione e ha ribadito che il monitoraggio continuerà per garantire la sicurezza di tutti.