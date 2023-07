La seconda elementare della scuola a Flocco è salva. Ed i discenti che lo scorso anno formarono la prima non saranno suddivisi, potranno proseguire nel loro percorso insieme. La bella notizia arriva dal sindaco Maurizio Falanga e dall’assessora alla Scuola Maria Carillo che stamattina si sono recati personalmente all’ ufficio Scuola, per battersi per il bene della scuola a Flocco.

“Abbiamo fatto la nostra parte e siamo felici di essere portatori della notizia che tutte le mamme aspettavano: a Flocco ci sarà la seconda e sarà garantito ai bimbi tutto il percorso di studi. Abbiamo incontrato la Dirigente Iervolino aperta ad ascoltare le nostre perplessità e pronta ad accogliere i nostri pareri. Ringrazio lei, ringrazio le mamme che hanno creduto in noi e soprattutto l’onorevole Giovanni Mensorio che ha fatto sua una battaglia che Poggiomarino aveva a cuore” fa sapere un soddisfatto primo cittadino.

“È stata una battaglia che abbiamo combattuto al fianco delle mamme, non ci siamo mai fermati, come assessorato al ramo e come amministrazione abbiamo seguito ogni passo dell’ iter e stamattina abbiamo avuto conferma: Flocco è salvo, ed anche i lavori che stanno interessando l’istituto dicono ai Poggiomarinesi quanto teniamo alla scuola di Flocco” dichiara l’assessora alla Scuola ed all’Edilizia scolastica, Maria Carillo.