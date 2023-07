Un tentativo di truffa ai danni di un’anziana è stato sventato grazie all’intervento tempestivo degli agenti del commissariato di Castellammare di Stabia. Un giovane si è spacciato per il nipote della donna al telefono, chiedendole di versare una somma di denaro da consegnare a un corriere. Fortunatamente, l’anziana ha intuito che si trattava di un raggiro e ha avvisato un familiare. I poliziotti sono giunti sul posto e hanno sorpreso il giovane mentre cercava di eludere le accuse, ma senza successo. Il minorenne è stato denunciato per tentata truffa.

Il commissariato di Castellammare di Stabia è allertato riguardo a una possibile truffa ai danni di un’anziana residente in via Einaudi. Secondo la segnalazione, un giovane aveva contattato telefonicamente l’anziana fingendosi il nipote. Il suo intento era ottenere la fiducia della donna e persuaderla a versare una somma di denaro, che sarebbe dovuta essere consegnata a un corriere in arrivo con un pacco.

Fortunatamente, l’anziana ha iniziato a sospettare che si trattasse di un raggiro. Prudentemente, ha deciso di contattare un familiare per confermare l’identità del presunto nipote e la veridicità della richiesta di denaro.

Il familiare, avvisato dalla donna, si è recato immediatamente presso l’appartamento per verificarne la situazione. Nel frattempo, la polizia è stata chiamata per indagare sulla situazione.

Quando gli agenti sono giunti sul posto, hanno trovato il giovane sospettato con un cellulare in mano. Tuttavia, egli ha cercato di negare qualsiasi coinvolgimento nella truffa, sostenendo che si trovava lì per ritirare una somma di denaro per conto di un terzo.

Le indagini condotte dai poliziotti hanno confutato completamente la versione del giovane. Le prove hanno dimostrato chiaramente il tentativo di truffa ai danni dell’anziana.