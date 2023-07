Un 35enne incensurato è rimasto coinvolto in un incidente nella Villa Comunale di Castellammare di Stabia, quando la sua auto ha urtato la base in cemento della Cassa Armonica. Fortunatamente, non sono stati riportati danni né alla struttura architettonica né alla persona. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia stabiese per accertare le cause dell’incidente. Durante le indagini è emerso che l’uomo guidava senza aver mai conseguito la patente, motivo per cui è stato denunciato con recidiva nel biennio. Saranno effettuati anche gli accertamenti relativi al tasso alcolemico dell’autista.

