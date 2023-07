Un incidente stradale ha seminato paura in via Annarumma, coinvolgendo una sola autovettura. Un uomo alla guida di una Porsche Cayenne ha perso il controllo del veicolo, finendo contro un palo dell’illuminazione pubblica. L’urto è stato violento, causando danni al muretto di contenimento e al marciapiedi. Fortunatamente, grazie all’attivazione degli airbag, il conducente ha riportato solo spavento. L’incidente è avvenuto in via Annarumma, quando il conducente di una Porsche Cayenne ha perso il controllo del veicolo. La vettura ha colpito violentemente un palo dell’illuminazione pubblica, causando danni significativi al muretto di contenimento e al marciapiedi circostante. L’urto è stato così forte da attivare tutti gli airbag presenti all’interno dell’auto, garantendo la sicurezza del conducente.

Nonostante l’urto violento e i danni causati al veicolo e all’ambiente circostante, il conducente della Porsche Cayenne è stato fortunatamente illeso. Grazie alla pronta attivazione degli airbag, ha riportato solo spavento a seguito dell’incidente. Tuttavia, l’accaduto sottolinea l’importanza di guidare con prudenza e rispettare le norme stradali per evitare incidenti potenzialmente pericolosi.