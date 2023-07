Nel cuore della movida di Battipaglia, un tragico episodio ha scosso la città, lasciando una giovane vittima gravemente ferita. Un 19enne residente a Battipaglia ha accoltellato un 17enne proveniente da Olevano Sul Tusciano. Sebbene si ipotizzino motivi passionali alla base dell’aggressione, il movente preciso rimane ancora da stabilire. La polizia ha arrestato il giovane aggressore, ma l’arma utilizzata nel brutale attacco non è stata ancora trovata. Gli inquirenti continuano a indagare sull’incidente avvenuto sabato sera in via Italia, mentre il giovane ferito è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni, ma si spera non sia in pericolo di vita.

L’episodio si è verificato nel cuore della movida di Battipaglia, una delle principali strade del centro cittadino. La zona è nota per essere il punto nevralgico della vita notturna locale e, purtroppo, in passato si sono verificati casi simili, tra cui uno nel 2020.

Il 19enne presunto aggressore è stato arrestato dalle forze dell’ordine ed è ora accusato di tentato omicidio. Tuttavia, al momento, il movente preciso dell’attacco non è ancora stato chiarito, e sarà possibile avanzare ipotesi solo dopo aver ascoltato le testimonianze dirette dei protagonisti coinvolti nell’incidente.

Il 17enne ferito è stato immediatamente trasportato in ospedale “Santa Maria della Speranza” in gravi condizioni a causa delle numerose ferite da arma bianca. Fortunatamente, sembra che il giovane sia fuori pericolo di vita, ma il suo recupero richiederà sicuramente un periodo di cure e attenzioni.

La polizia sta continuando le indagini sull’incidente, concentrandosi anche sulla ricerca dell’arma utilizzata nell’aggressione. La scoperta dell’oggetto sarà fondamentale per la ricostruzione dei fatti e per ottenere prove concrete contro l’aggressore.