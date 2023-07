Le indagini condotte dai Carabinieri hanno portato all’identificazione del responsabile dell’aggressione alla fidanzata avvenuta la sera dell’8 luglio a Napoli. Si tratta di A.L., un uomo di 36 anni originario della provincia di Napoli. La vittima dell’aggressione ha 28 anni. Le indagini sono attualmente coordinate dalla Procura della Repubblica, Iv Sezione, al fine di fare luce su quanto accaduto.

L’aggressione ha avuto luogo in via Orazio a Napoli, mentre i due giovani si trovavano accanto alla loro auto, una Smart. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto prima dell’aggressione, ma è evidente che i due stavano litigando rumorosamente, tanto che qualcuno ha deciso di filmare la scena con il cellulare.

All’improvviso, A.L. ha colpito la fidanzata con uno schiaffo in pieno volto. Il colpo ha colto la ragazza di sorpresa, facendola sbilanciare fino a finire sulla portiera dell’auto. Poco dopo è arrivato un secondo schiaffo, mentre la ragazza cercava inutilmente di ripararsi con un braccio. Le voci registrate nel video testimoniano lo shock degli spettatori che commentano la violenza dell’aggressione.

La giovane donna è poi entrata nell’auto e poco dopo sono accorsi due ragazzi che avevano assistito alla scena. In preda all’ira, hanno colpito l’auto con calci e pugni, intimando al responsabile di scendere e minacciandolo di morte. La situazione si è ulteriormente intensificata, ma una ragazza presente ha cercato di evitare che la rissa continuasse. Dopo circa quindici secondi, i due ragazzi sono stati allontanati dalla scena.

Infine, il responsabile dell’aggressione è risalito in auto insieme alla sua fidanzata e, allontanandosi, ha mostrato il dito medio dal finestrino.