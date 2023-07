Un’esplosione devastante ha colpito una fabbrica di fuochi d’artificio nella piccola città di Roccarainola, situata ai piedi del parco regionale del Partenio, nel Napoletano. Questo incidente ha portato alla morte di Raffaele Miele, un operaio della Fireworks Lieto, un’azienda a conduzione familiare con una lunga tradizione nella produzione di fuochi pirotecnici. Miele era nel laboratorio mentre preparava le miscele quando l’esplosione ha distrutto il casotto, lasciando poco spazio per la sopravvivenza. La tragedia ha scosso profondamente la comunità di Roccarainola, che ora si interroga sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sul futuro dell’industria dei fuochi d’artificio.

La Fireworks Lieto ha un pedigree rispettabile nel settore dei fuochi d’artificio, ma purtroppo non è estranea agli incidenti mortali sul lavoro. Nel 2002, una potente esplosione distrusse la fabbrica originaria, situata a Visciano, uccidendo tre persone, tra cui uno dei fratelli Lieto. Due anni dopo, nel 2004, un altro incidente colpì il fratello e il nipote di Lieto, che persero la vita durante un’esplosione in una fabbrica nella periferia di Giugliano. Nonostante queste tragedie, la famiglia Lieto ha dimostrato una straordinaria resilienza nel riavviare l’attività e trasformarla in un successo.

La Fireworks Lieto fondata da Antonio Lieto nel dopoguerra e, nonostante gli incidenti mortali, la passione per i fuochi d’artificio è tramandata di generazione in generazione. Gli artigiani del rischio, come erano chiamati, hanno continuato a creare spettacoli di luce e colori che hanno incantato il pubblico in Italia e nel mondo. La fabbrica di Roccainola, inaugurata nel 2006, è stata progettata con insediamenti separati per mitigare i danni in caso di esplosioni, dimostrando l’attenzione della famiglia Lieto per la sicurezza sul lavoro.

L’esplosione mortale a Roccarainola ha riaperto il dibattito sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sollevando interrogativi sulla conformità alle norme di sicurezza e sulle misure precauzionali adottate nella fabbrica dei fuochi d’artificio. Sarà compito della magistratura condurre un’indagine accurata per determinare le cause dell’incidente e valutare eventuali responsabilità.