Le province di Avellino e Benevento stanno affrontando una situazione di emergenza idrica a causa dell’aumento dei consumi elettrici provocato dalle alte temperature estive. L’eccessivo utilizzo di energia sta sottraendo tensione agli impianti di sollevamento dell’Alto Calore, responsabile per il 90% della distribuzione delle risorse idriche nella zona. La Spa con sede nel capoluogo irpino ha inviato una nota ai prefetti e ai sindaci delle due province, avvertendo sul rischio di sospensione del servizio idrico senza preavviso a causa di blocchi imprevisti, descritti come “non preventivabili”. Nonostante le difficoltà, il personale dell’Alto Calore è impegnato nel risolvere i problemi e ridurre i disagi delle comunità coinvolte.

