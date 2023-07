Il ruolo dell’ISEE nella richiesta del Social Bonus è cruciale. L’ISEE è un indicatore della situazione economica equivalente, calcolato in base al reddito e alla composizione del nucleo familiare. Un errore nella compilazione del modulo ISEE può portare al rifiuto della domanda di Social Bonus, quindi è fondamentale prestare la massima attenzione e verificare l’esattezza dei dati forniti.

Tra gli errori più comuni da evitare nella compilazione del modulo ISEE ci sono:

Dati errati sul reddito familiare: Assicurarsi di fornire informazioni accurate riguardanti il reddito di tutti i membri del nucleo familiare. Omettere o dichiarare in modo errato il reddito può comportare la perdita del diritto al bonus.

Numero errato di componenti del nucleo familiare: Verificare attentamente il numero esatto di persone che compongono la famiglia e includere tutti i membri nel calcolo dell’ISEE.

Dichiarazioni incoerenti: Le informazioni fornite nel modulo devono essere coerenti e corrispondenti alla realtà finanziaria del nucleo familiare. Incoerenze tra i dati possono sollevare dubbi sulla veridicità della domanda.

Mancata segnalazione di componenti malati di gravi patologie: Nel calcolo dell’ISEE, i membri del nucleo familiare con gravi patologie hanno un peso diverso, pertanto è importante segnalare correttamente questa condizione.

Ricordarsi di rispettare anche le scadenze. La richiesta del Social Bonus deve essere presentata ogni anno entro la data di scadenza indicata, che nel 2023 è il 31 gennaio. La mancata presentazione entro questa data comporterà la perdita del diritto al bonus per l’anno in corso.

Infine, è fondamentale avere un contratto di fornitura attivo con un fornitore di energia elettrica, gas o acqua per poter richiedere il Social Bonus. Se il contratto non è attivo, non si avrà diritto all’agevolazione.