Sì al nuovo deposito ferroviario Eav: entro l’estate il bando di gara. Si è infatti conclusa la conferenza dei servizi di approvazione del nuovo deposito ferroviario di Giugliano in Campania (Napoli), finanziato dal Pnrr. Il bando di gara, del valore complessivo di 180 milioni di euro, di cui la prima trance di 120 milioni già disponibile per l’avvio dei lavori, sarà pubblicato entro l’estate. ”L’opera – fa sapere in una nota l’Ente Autonomo Volturno – è di primaria necessità per il trasporto su rotaia della regione Campania, soprattutto in previsione della chiusura dell’anello di linea 1 della metropolitana di Napoli e delle connessioni con la linea Arcobaleno, nel tratto Piscinola/Giugliano/Aversa, che collegherà la città partenopea con l’area a nord di Napoli e la provincia di Caserta. Avere a disposizione un deposito-officina dedicato al parcamento e alla manutenzione dei treni è, dunque, fondamentale per il regolare esercizio delle linee metropolitane dell’Ente Autonomo Volturno”.

Molti gli interventi di rigenerazione e riqualificazione che saranno realizzati, nell’ambito del progetto del deposito, sul territorio di Giugliano, tra cui anche il potenziamento di collettori fognari, l’ampliamento di aree boschive e la realizzazione di un parco urbano. Alla conferenza dei servizi hanno partecipato, tra gli altri, referenti e delegati della direzione generale della mobilità e direzione generale per il ciclo integrato delle acque e dei rifiuti della Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli, Comune di Giugliano, Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Napoli, Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino meridionale, Anas, Asl Napoli 2 Nord, Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, Enel Distribuzione Spa, Telecom Italia Spa e Italgas Reti Spa.