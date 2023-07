San Potito Ultra e Melito Irpino, due tranquilli centri della provincia di Avellino, sono stati scossi da una tragedia che ha lasciato la comunità locale sotto choc. Nel giro di poche ore, due persone hanno deciso di porre fine alle proprie vite, lasciando familiari ed amici sconvolti e le autorità locali alla ricerca di risposte. Il primo tragico episodio ha coinvolto una giovane donna di soli 24 anni, la quale ha scelto di togliersi la vita impiccandosi all’interno della sua abitazione a San Potito Ultra. È stata la madre della ragazza a fare la tragica scoperta, trovandola senza vita. La notizia ha colpito duramente la piccola comunità, lasciando tutti sgomenti di fronte a un gesto così estremo.

Poco dopo, la stessa situazione si è ripetuta a Melito Irpino, dove un uomo di 56 anni ha deciso di porre fine alla sua esistenza nello stesso modo, impiccandosi. Ancora una volta, il dolore ha colpito la comunità locale, lasciando un profondo senso di tristezza e disorientamento.

Le forze dell’ordine, in particolare i carabinieri del comando provinciale di Avellino, stanno attualmente svolgendo indagini e approfondimenti su entrambi i casi. Il loro obiettivo è comprendere le ragioni che hanno spinto le vittime a compiere tali gesti disperati e cercare di fornire spiegazioni alle famiglie colpite da queste tragiche perdite.

Il suicidio è un problema complesso e delicato che richiede un’attenzione particolare. È importante sottolineare che spesso dietro gesti così estremi si celano profonde sofferenze psicologiche, che possono essere difficili da individuare. In situazioni come queste, è fondamentale promuovere la sensibilizzazione sulla salute mentale e garantire l’accesso a servizi di supporto psicologico per coloro che ne hanno bisogno.