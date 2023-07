Due operai di un cantiere in Piazza Marina sono finiti in ospedale, colpiti con un bastone di legno da V.R., 47enne di Casamicciola Terme a Ischia già noto alle forze dell’ordine. Erano al lavoro in un cantiere per la metanizzazione dell’area e senza apparente motivo sono stati prima insultati e poi presi a bastonate. Uno dei due ha subito la frattura di un osso della spalla, l’altro contusioni ed escoriazioni. Trenta e tre i giorni di prognosi prescritti nel pronto soccorso dell’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno. L’uomo è arrestato dai Carabinieri dell’aliquota radiomobile di Ischia, sequestrata la mazza utilizzata.

Non è ancora chiaro per quale motivo abbia aggredito i due ma è verosimile che lo stato di ebbrezza possa aver giocato un ruolo determinante. Il 47enne è stato sottoposto ai domiciliari ed è ora in attesa di giudizio.