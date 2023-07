Una doppia tragedia si è consumata ieri sera nei comuni di Arzano e Casoria, in provincia di Napoli, durante partite di calcetto, con esiti fatali per due uomini di 51 e 48 anni. In entrambi i casi, i carabinieri sono intervenuti tempestivamente. A Arzano, la partita si stava disputando in un campetto situato in viale delle Industrie, quando improvvisamente un uomo di 51 anni si è accasciato al suolo. I soccorsi sono stati immediatamente chiamati e il personale del 118 ha effettuato tentativi di rianimazione, ma purtroppo hanno dovuto constatare il decesso della vittima.

Anche a Casoria, precisamente in via Mario Pagano, un uomo di 48 anni impegnato in una partita di calcetto con un gruppo di amici ha avvertito un malore improvviso. Il personale del 118 è giunto prontamente sul posto e ha tentato di rianimare l’uomo, ma purtroppo i loro sforzi sono stati vani.

Le circostanze che hanno portato a questi improvvisi decessi durante le partite di calcetto devono ancora essere determinate con certezza. Saranno necessari approfonditi esami medici e indagini per comprendere le cause esatte di questi tragici eventi.

La comunità locale è sconvolta per la perdita di queste due vite e si stringe attorno alle famiglie colpite da questo dolore immenso. È un momento di profondo lutto e tristezza per tutti coloro che hanno conosciuto e amato le vittime.