Tre giovani gravemente feriti stamane in pieno centro a Lecce a seguito di due diversi incidenti stradali in moto verificatisi a pochi minuti l’uno dall’altro. Due delle persone ferite, giovani di origine straniera, appena diciottenni, viaggiavano a bordo di un ciclomotore lanciato ad alta velocita’ risultato rubato. Era proprio per quello che i due correvano nel tentativo di fare perdere le proprie tracce, nella zona tra porta Rudiae e porta Napoli. I due sono gravi e sono stati ricoverati al reparto di rianimazione dell’ospedale Vito Fazzi nel capoluogo Salentino.

I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri della compagnia di Lecce. E’ ricoverato in rianimazione anche il ragazzo che viaggiava a bordo di un altro scooter che, per cause ancora in fase di ricostruzione, in via D’Annunzio e’ andato a schiantarsi contro il camion dei rifiuti. Il giovane è prontamente soccorso dagli operatori del 118, le sue condizioni restano critiche.