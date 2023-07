I Carabinieri sono intervenuti nella tarda serata di ieri in via Cristoforo Colombo a Napoli a seguito di una rissa tra donne. Una donna di 30 anni di origini srilankesi sarebbe stata aggredita da alcune connazionali a causa di dissidi passati ancora poco chiari. Durante l’aggressione, la vittima avrebbe subito pugni e calci ed è caduta violentemente a terra battendo la testa. La 30enne è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata all’ospedale San Paolo per ricevere le cure necessarie. Attualmente si trova sotto osservazione a causa di un trauma cranico, ma non è in pericolo di vita.

Le autorità competenti hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto e identificare i responsabili dell’aggressione. È fondamentale stabilire le circostanze esatte che hanno portato a questa violenta rissa e assicurare che i colpevoli vengano portati alla giustizia.

La violenza tra individui è sempre motivo di grande preoccupazione, e questo episodio dimostra l’importanza di risolvere i conflitti in modo pacifico e di evitare l’escalation di situazioni di tensione. È fondamentale promuovere il dialogo e la comprensione reciproca per prevenire episodi di violenza come questo e creare un ambiente sicuro per tutti i membri della comunità.