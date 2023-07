Due donne di origine rumena sono state coinvolte in un episodio di furto a Sorrento, quando sono state scoperte con un “carico” di tonno nascosto nel passeggino in cui era seduto un bambino di due anni. Una giovane di 20 anni e una minorenne di 17 anni sono entrate in un supermercato e si sono dirette verso lo scaffale del tonno, prendendo decine di scatolette.

Per evitare di essere scoperte, le donne hanno sfruttato il passeggino come nascondiglio, posizionando le scatolette di tonno sotto il bambino. I dipendenti del supermercato si sono accorti dell’insolito comportamento e hanno prontamente contattato il numero di emergenza 112. I carabinieri della stazione locale e della sezione radiomobile sono intervenuti poco dopo che le donne hanno superato le casse senza pagare.

La donna maggiorenne è stata arrestata e attualmente si trova in camera di sicurezza, mentre la minore è stata denunciata in stato di libertà. La merce, del valore complessivo di circa 300 euro, è stata restituita agli scaffali del supermercato.

Questo episodio insolito ha sollevato preoccupazione e sorpresa nella comunità di Sorrento. L’utilizzo di un bambino come copertura per compiere un furto rappresenta una violazione sia della legge che dell’etica sociale.

Le autorità competenti stanno svolgendo indagini approfondite sull’incidente, al fine di comprendere meglio le circostanze e accertare eventuali responsabilità. È fondamentale che episodi come questi vengano affrontati in modo adeguato per garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle norme di convivenza.