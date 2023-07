L’operazione “Continuum Bellum”, condotta dai Carabinieri, ha portato al sequestro di marijuana e botti pirotecnici sui Monti Lattari e nei comuni dell’area stabiese. Le autorità hanno arrestato un 39enne di Agerola, già noto alle forze dell’ordine, all’interno di un casolare di sua proprietà. Durante la perquisizione sono stati trovati 70 grammi di marijuana e 4 “palle di fuoco”, botti pirotecnici il cui uso richiede specifiche autorizzazioni. Inoltre, sono state scoperte anche 5 cartucce di calibro 6,35 e 7,65. L’uomo è stato arrestato e attualmente si trova agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

L’operazione “Continuum Bellum” è stata condotta dai militari della compagnia di Castellammare di Stabia, in collaborazione con lo Squadrone Eliportato Cacciatori di Puglia. L’obiettivo era stringere la morsa sugli Monti Lattari e i comuni dell’area stabiese al fine di contrastare attività illegali. In questo caso specifico, è stato scoperto e sequestrato un quantitativo di marijuana, che rappresenta una sostanza vietata dalla legge, oltre a botti pirotecnici senza le necessarie autorizzazioni per il loro utilizzo.