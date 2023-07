Un dramma della solitudine ha colpito Montemarano, dove una donna anziana è ritrovata senza vita all’interno della sua abitazione. I vicini hanno lanciato l’allarme, e una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Montella è intervenuta per prestare soccorso. Purtroppo, i soccorritori hanno trovato la settantenne, che viveva da sola, priva di vita. Le autorità competenti, tra cui i carabinieri della locale stazione, sono intervenute per effettuare i rilievi del caso.

