Ieri mattina ad Avellino si sono verificate scene di panico quando una donna rumena, armata di un bastone in ferro, si è aggirata nella piazza Libertà. Successivamente è entrata in un bar della zona minacciando clienti e baristi. In seguito, ha rapinato una donna, sottraendole il cellulare e il denaro presente nel portafoglio. La sospettata si è allontanata a piedi in direzione dell’ex Mercatone, ma è intercettata e bloccata dalla polizia della Sezione Volanti, guidata dal dirigente Carmine Scognamiglio. La donna è condotta in Questura per adottare i provvedimenti necessari.

Grazie all’intervento tempestivo degli agenti della Sezione Volanti, guidati dal dirigente Carmine Scognamiglio, la sospettata è stata individuata mentre si allontanava a piedi in direzione dell’ex Mercatone. La polizia è riuscita a bloccarla e a condurla in Questura per adottare i provvedimenti consequenziali.