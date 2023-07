In un incidente avvenuto a Castel Volturno, nelle vicinanze dell’uscita della Statale 7bis, un’auto e una moto sono entrate in collisione. Purtroppo, il centauro di 32 anni, Antonio Di Fraia di San Marcellino, ha perso la vita dopo essere catapultato per alcuni metri e aver subito una violenta caduta sull’asfalto. Nel frattempo, gli occupanti dell’auto si sono allontanati dalla scena. La Polizia Stradale è intervenuta per cercare di identificare il proprietario dell’automobile coinvolta e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. La moto è stata completamente distrutta.

A Pastorano, lungo la statale Appia, un tragico incidente ha causato la morte di un giovane di 18 anni proveniente da Vitulazio, mentre era in sella alla sua motocicletta insieme alla fidanzata, rimasta gravemente ferita e ricoverata presso l’ospedale di Caserta.

A Francolise, nella frazione di Sant’Andrea del Pizzone, un giovane ghanese di 32 anni ha perso la vita in un violento impatto tra un’automobile e un autocarro. I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre le vittime dalle lamiere, trasformando l’abitacolo in una trappola mortale. Gli altri tre occupanti dell’auto e il conducente dell’autocarro hanno riportato ferite durante l’incidente.

Infine, ad Alife, un uomo di 65 anni ha perso la vita quando l’auto su cui viaggiava ha urtato violentemente un muro.

Questi tragici incidenti stradali rappresentano una dura realtà che sottolinea l’importanza di adottare comportamenti responsabili alla guida e rispettare le norme del codice della strada. È essenziale che tutti gli utenti della strada siano consapevoli dei propri doveri e si impegnino a garantire la sicurezza di sé stessi e degli altri.

Le autorità competenti stanno investigando su ogni incidente per determinare le cause esatte e valutare eventuali responsabilità. È fondamentale che tali indagini vengano condotte in modo approfondito e che vengano adottate misure preventive per evitare tragedie simili in futuro.