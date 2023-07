Secondo i dati raccolti dal Ministero della Cultura (MiC), Pompei e il Colosseo continuano ad essere i siti museali e culturali più visitati durante le domeniche gratis, promosse dal Ministero stesso. I primi risultati evidenziano un grande afflusso di visitatori in questi luoghi di interesse storico. Gli scavi di Pompei, antica città sepolta dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C., hanno registrato un totale di 20.537 ingressi durante le domeniche gratis. Seguono da vicino l’Anfiteatro Flavio, meglio conosciuto come il Colosseo, con 18.281 visitatori.

Altri siti e musei italiani hanno comunque registrato un buon numero di visitatori durante le domeniche gratuite. Tra questi figurano gli Uffizi a Firenze con 9.600 ingressi, la Reggia di Caserta con 9.245, Palazzo Pitti con 8.125 e la Galleria dell’Accademia di Firenze con 8.010. Castel Sant’Elmo e il Museo del Novecento a Napoli hanno accolto 6.466 visitatori, mentre il Foro Romano e Palatino a Roma hanno registrato 5.836 ingressi.

Altri siti che hanno attirato l’interesse dei visitatori includono Villa d’Este, il Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo e il Passetto di Borgo, i Musei Reali di Torino, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, il Parco Archeologico di Paestum e Velia, la Certosa e Museo di San Martino, il Parco Archeologico di Ercolano, Villa Adriana, le Terme di Diocleziano, il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare – Museo Storico, Palazzo Reale a Napoli, le Cappelle Medicee, la Galleria Borghese, il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, le Terme di Caracalla, Palazzo Barberini, il Museo Nazionale del Bargello, il Palazzo Ducale di Mantova, il Cenacolo Vinciano, Castel del Monte, le Gallerie dell’Accademia di Venezia, Palazzo Massimo e il Complesso Monumentale della Pilotta.

Inoltre, il Pantheon ha registrato 19.422 visitatori, il Giardino di Boboli ha accolto 11.801 visitatori e il Vittoriano ha attirato 11.341 visitatori durante le domeniche gratuite.

I dati raccolti confermano l’interesse del pubblico per il patrimonio culturale italiano e l’importanza di iniziative come le domeniche gratis per favorire l’accesso a questi luoghi di grande valore storico e artistico.